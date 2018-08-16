"А где Николай II?" В сети жестко высмеяли нелепую свадьбу Поклонской

Тайную свадьбу экс-"прокурора" аннексированного Россией Крыма, так называемой "крымской няши" Натальи Поклонской жестко высмеяли в сети (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, накануне в российских СМИ появилось первое видео со свадьбы депутата нелегитимной Государственной Думы РФ Поклонской с российским политиком Иваном Соловьевым. Ролик опубликован на YouTube.

Под коротким роликом пользователи оставили сотни глумливых комментариев относительно брачующихся, в особенности Поклонской, а также многие возмутились, почему "на свадьбе пляшут без Николая II" (острый интерес к царю не единожды становился предметом насмешек над Натальей).

Свадьба Поклонской dailystorm.ru (фотоколлаж)

Комментаторы отметили, что свадьба "напоминает гулянье в СССР", а также большинство возмутилось тому, в насколько плохом качестве снят ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, крымская "няша" Наталья Поклонская прошла в элитном сербском ресторане "Балкан Гриль", который находится в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма. По сведениям СМИ, на торжестве присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей (примерно 37 тысяч гривен. - Ред.).