49-летнюю Орбакайте заподозрили в четвертой беременности

Российская певица, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками новыми фото, из-за которых ее заподозрили в беременности.

Соответствующие снимки 49-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Орбакайте была одета в объемные штаны красного цвета, белую кофту и длинное пальто оверсайз. Пользователи сети обратили внимание на то, что такая объемная одежда скрывает округлившийся живот Кристины.

"На первой фотографии ребус – найди ребенка. Всем от нас теплый привет!" – прокомментировала публикацию Орбакайте.

Орбакайте заподозрили в четвертой беременности Instagram Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте с мужем и дочерью Instagram Кристины Орбакайте

Многие поклонники заподозрили Орбакайте в четвертой беременности и принялись поздравлять певицу.

Напомним, 29 лет назад Кристина Орбакайте родила сына Никиту от Владимира Преснякова-младшего. В 1998 году певица подарила наследника бизнесмену Руслану Байсарову, с которым состояла в отношениях четыре года. Дочь Клавдия появилась на свет весной 2012-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Кристина Орбакайте делилась с поклонниками архивным снимком, на котором позировала в необычном образе.