"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками соблазнительным снимком во время отдыха на яхте.

Звезда обнародовала соответствующую фотографию на своей странице в Instagram, продемонстрировав упругие ягодицы и роскошную фигуру в бикини.

"Яхта, август. И мы с тобою влюблены", – подписала она под снимком, вызвав ажиотаж среди поклонников.

Надя Дорофеева в бикини на яхте instagram /nadyadorofeeva

"Кайфовая попа", "Ты идеально сочетаешься с яхтой", "Горячий орех", "Какая красотка", "PornHub", "Секси", "Пятки так и не помыла", "Огонь", – написали в комментариях.

Дорофеева в бикини instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в купальнике instagram /nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева позировала в бикини красного цвета, вызвав ажиотаж в сети из-за роскошной фигуры.

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