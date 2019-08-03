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"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами

1.6т Читать материал на украинском

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками соблазнительным снимком во время отдыха на яхте.

Звезда обнародовала соответствующую фотографию на своей странице в Instagram, продемонстрировав упругие ягодицы и роскошную фигуру в бикини.

"Яхта, август. И мы с тобою влюблены", – подписала она под снимком, вызвав ажиотаж среди поклонников.

Надя Дорофеева в бикини на яхте

Надя Дорофеева в бикини на яхте

instagram /nadyadorofeeva

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"Кайфовая попа", "Ты идеально сочетаешься с яхтой", "Горячий орех", "Какая красотка", "PornHub", "Секси", "Пятки так и не помыла", "Огонь", – написали в комментариях.

"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами
"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами
"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами
"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами
"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами
"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами
"Горячий орех": Дорофеева вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами
Дорофеева в бикини

Дорофеева в бикини

instagram /nadyadorofeeva

Дорофеева в купальнике

Дорофеева в купальнике

instagram /nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева позировала в бикини красного цвета, вызвав ажиотаж в сети из-за роскошной фигуры.

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Персона
Надя Дорофеева
Теги
шоу-бизнес Красота
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