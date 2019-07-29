Гороскоп на 30 июля 2019: кого ждет очень неудачный день

Гороскоп на 30 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Вторник этой недели будет полон сюрпризов: кому-то будет безумно везти, а вот некоторым знакам Зодиака лучше поберечься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Гороскоп на 30 июля намекает Овнам на возможность встречи со старыми, давно утраченными друзьями, которые внезапно захотят возобновить с вами контакты. Не обязательно из корыстных мотивов, хотя и такой вариант не исключен.

Телец

У Тельцов 30 июля пройдет под знаком беспокойства и суеты. Вам предстоит переделать массу дел и решить гору важных вопросов, но такой ритм жизни вам по душе, поэтому трудности вряд ли вас испугают.

Близнецы

Вы давно не чувствовали такого спокойствия и умиротворения, как в этот вторник. Возможно в вас вселился Будда, но привести ваши мысли в беспорядок 30 июля не сможет никто.

Рак

А вот Ракам во вторник умиротворение не светит. Наоборот вы будете легко воспламеняться по всяким пустякам, а больше всего беспокойства может прийти от семьи. Но вы справитесь.

Лев

Львы в первые дни этой недели наконец-то смогут ощутить легкость и умиротворение. Трудности, которые так долго на вас давили, разрешатся. Наслаждайтесь, поскольку покой не вечен.

Девы

Гороскоп на 30 июля говорит, что скоро Девам предстоит сделать непростой выбор. Возможно, это связано с профессиональной сферой. Однако результат выбора в любом случае будет иметь большое значение для вашего ближайшего будущего.

Весы

Гороскоп на вторник рекомендует Весам пересмотреть свое отношение к людям. Кажется, ваша придирчивость может сильно навредить. Также уделяйте больше внимания планированию своих задач, поскольку вторая половина недели обещает быть жаркой.

Скорпион

Прогноз на вторник для Скорпионов - благоприятный. Вы сможете посвятить много времени для решения накопившихся бытовых вопросов, но это будет вам в радость. Также у вас появится время для встречи, которую вы давно откладывали. Позвоните другу.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на 30 июля обещает серьезное улучшение их финансового положения. Все благодаря вашим замечательным мозгам. А еще вас ждет успех в личной жизни. Прекрасный день.

Козерог

Козероги смогут насладиться завтра весьма приятным днем. Пусть по своей природе вы беспокойны и легко возбудимы, во вторник наверняка будете необычайно устойчивыми и сосредоточенными на главном занятии.

Водолей

Водолеи могут попасть в не совсем приятную ситуацию, связанную с выходками ваших близких или приятелей, однако гороскоп обещает, что вы сможете с легкостью выпутаться из любой ситуации. Главное, не будьте в этот день очень доверчивыми и не верьте слухам.

Рыбы

В этот вторник Рыбам придется поддаться требованиям второй половинки или родственников, которые попросят о помощи в бытовых делах. В ваших собственных интересах будет целесообразным ускорить выполнение всех просьб, так как гороскоп на завтра обещает щедрое вознаграждение за послушание.

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