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Гороскоп на 30 июля 2019: кого ждет очень неудачный день

2.8т Читать материал на украинском

Гороскоп на 30 июля 2019 года для всех знаков Зодиака.

Вторник этой недели будет полон сюрпризов: кому-то будет безумно везти, а вот некоторым знакам Зодиака лучше поберечься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп на 30 июля 2019: кого ждет очень неудачный день

Овен

Гороскоп на 30 июля намекает Овнам на возможность встречи со старыми, давно утраченными друзьями, которые внезапно захотят возобновить с вами контакты. Не обязательно из корыстных мотивов, хотя и такой вариант не исключен.

Телец

У Тельцов 30 июля пройдет под знаком беспокойства и суеты. Вам предстоит переделать массу дел и решить гору важных вопросов, но такой ритм жизни вам по душе, поэтому трудности вряд ли вас испугают.

Близнецы

Вы давно не чувствовали такого спокойствия и умиротворения, как в этот вторник. Возможно в вас вселился Будда, но привести ваши мысли в беспорядок 30 июля не сможет никто.

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Рак

А вот Ракам во вторник умиротворение не светит. Наоборот вы будете легко воспламеняться по всяким пустякам, а больше всего беспокойства может прийти от семьи. Но вы справитесь.

Лев

Львы в первые дни этой недели наконец-то смогут ощутить легкость и умиротворение. Трудности, которые так долго на вас давили, разрешатся. Наслаждайтесь, поскольку покой не вечен.

Девы

Гороскоп на 30 июля говорит, что скоро Девам предстоит сделать непростой выбор. Возможно, это связано с профессиональной сферой. Однако результат выбора в любом случае будет иметь большое значение для вашего ближайшего будущего.

Весы

Гороскоп на вторник рекомендует Весам пересмотреть свое отношение к людям. Кажется, ваша придирчивость может сильно навредить. Также уделяйте больше внимания планированию своих задач, поскольку вторая половина недели обещает быть жаркой.

Скорпион

Прогноз на вторник для Скорпионов - благоприятный. Вы сможете посвятить много времени для решения накопившихся бытовых вопросов, но это будет вам в радость. Также у вас появится время для встречи, которую вы давно откладывали. Позвоните другу.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на 30 июля обещает серьезное улучшение их финансового положения. Все благодаря вашим замечательным мозгам. А еще вас ждет успех в личной жизни. Прекрасный день.

Козерог

Козероги смогут насладиться завтра весьма приятным днем. Пусть по своей природе вы беспокойны и легко возбудимы, во вторник наверняка будете необычайно устойчивыми и сосредоточенными на главном занятии.

Водолей

Водолеи могут попасть в не совсем приятную ситуацию, связанную с выходками ваших близких или приятелей, однако гороскоп обещает, что вы сможете с легкостью выпутаться из любой ситуации. Главное, не будьте в этот день очень доверчивыми и не верьте слухам.

Рыбы

В этот вторник Рыбам придется поддаться требованиям второй половинки или родственников, которые попросят о помощи в бытовых делах. В ваших собственных интересах будет целесообразным ускорить выполнение всех просьб, так как гороскоп на завтра обещает щедрое вознаграждение за послушание.

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