Гороскоп на 12 октября 2019: у кого будет неудачная суббота

Гороскоп на 12 октября 2019 года для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака в эту субботу крупно повезет, но некоторым лучше не надеяться на успех в первый выходной. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен

Многих Овнов будут поджидать различные препятствия к намеченной ими цели, но природное упрямство как всегда поможет им все преодолеть. Главное сохраняйте душевное равновесие и не огорчайтесь.

Телец

Тельцам в субботу лучше повнимательнее присмотреться к окружающим их друзьям. Кажется, не все они желают вам добра. Будьте осторожны.

Близнецы

У Близнецов будет крайне спокойный день, который они могут посвятить безделью или же заняться решением бытовых проблем - выбор за вами.

Рак

Творческий подход Раков к решению проблем в субботу может многих бесить. Есть высокий риск того, что 12 октября вам будут пытаться вставлять палки в колеса.

Лев

Гороскоп на 12 октября 2019 года говорит, что Львам лучше не рассчитывать на спокойный день. Завтра вас будут ждать резкие скачки жизненного графика и неожиданности. Впрочем, не все они будут неприятными.

Дева

Вероятно некоторые бытовые неурядицы подпортят сегодня Девам настроение. Но не опускайте рук и не теряйте духа. Вы справитесь, если попросите поддержку близких. И не стоит играть в гордыню - это может вам сильно навредить.

Весы

Весов ждет неожиданный финансовый сюрприз со знаком "плюс". Впрочем, не спешите разбрасываться деньгами, а лучше сделайте запас, поскольку в ближайшее время вас может ждать непростое в материальном плане время.

Скорпион

Скорпионов в субботу могут огорчить некоторые события, однако не забывайте, что каждую ситуацию нужно рассматривать сразу под несколькими углами. Возможно, что из неприятностей вы сможете извлечь неожиданную выгоду.

Стрелец

Завтра репутация Стрельцов зависит от того, насколько быстро вы сможете взяться за новые проекты. О себе напомнят давние друзья, возможно, даже те, кто по тем или другим причинам решил с вами не общаться.

Козерог

Гороскоп предупреждает, что 12 октября 2019 года - не лучший день для кардинальных перемен. Если вы задумали что-то в этом духе, то лучше отложите планы на другой день.

Водолей

Водолеи могут рассчитывать на простой, светлый день, полный ярких эмоций. Многие вопросы останутся без ответа, но это совершенно не будет для вас проблемой. К наиболее важным, нерешенным вы сможете вернуться позже.

Рыбы

Родившихся под знаком Рыб то и дело будут окружать сегодня различные соблазны. Вам будет хотеться буквально всего. Однако не стоит забывать о здравом смысле и нежелательных затратах.

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