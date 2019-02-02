"Голубой огонек", "Время": умер легендарный советский диктор

Диктор и телеведущий Центрального телевидения СССР Евгений Суслов скончался в пятницу, 1 февраля.

Об этом сообщила его коллега Алла Данько на своей странице в Facebook. По ее словам, в последние годы жизни Суслов тяжело болел. Ему был 81 год.

Причина смерти телеведущего неизвестна.

Новости Умер знаменитый украинский комментатор Сергей Дерепа

Евгений Суслов

Евгений Суслов прошел конкурсный отбор в отдел дикторов Центрального телевидения в 1962 году. Он вел программу "Время", "Голубой огонек" и комментировал парады на Красной площади. Суслов проработал на телевидении более 30 лет, в 1984 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Евгений Суслов

Евгений Суслов

Евгений Суслов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер советский и российский актер Игорь Кан, который известен по роли в фильме "Кин-дза-дза!".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!