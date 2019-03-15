Голая Волочкова показала вульгарный шпагат

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые вульгарные фото.

В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, на котором Волочкова у бассейна позирует в нижнем белье.

Комментарии из-за активности критиков артистка заблокировала, но указала, что отдыхала не одна: "Волшебный отдых с любимым после моего концерта".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова устроила публичную драку во время съемок на телевидении. Также в потасовке участвовал актер Никита Джигурда.

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