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"Глупый пингвин": муж Пугачевой поднял панику из-за "жирного тела"

1.1тЧитать материал на украинском

Российский шоумен и комик Максим Галкин оказался недоволен своим внешним видом, о чем поделился с поклонниками в Instagram.

"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке. С животиком пора что-то делать", – пожаловался в сети муж певицы Аллы Пугачевой.

При этом Галкин отмечал, что любит вкусно и обильно покушать, при этом у него нет времени на спортивный зал, чтобы справиться с лишним весом.

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"Как перестать жрать?.. Посмотрю в зеркало — хочу сразу сесть на диету. Посмотрю на бутерброд — хочу съесть. Прячу бутерброд — через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы — мечтаю о прессе. На Пост не похоже, на диету тоже. Думаю, — главное, начать. Когда? Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник", – написал в сети артист.

"Глупый пингвин": муж Пугачевой поднял панику из-за "жирного тела"

Скриншот

"Глупый пингвин": муж Пугачевой поднял панику из-за "жирного тела"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин снял забавное видео, на котором случайно засветил себя обнаженным.

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Персона
Максим Галкин
Место
Россия
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