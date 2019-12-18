"Глоток воздуха": в России трогательно признались, как скучают по украинцам в КВН. Видео

Украинские юмористы смогли во многих вещах "переплюнуть" КВН, привнеся определенные новшества, которые цепляли зрителей.

Об этом рассказал экс-редактор Высшей лиги, чемпион 2011 года Дмитрий Колчин в интервью каналу SHPENKOV! (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Дмитрий Колчин об украинских командах КВН

"Конечно, как и все нормальные люди (хочет, чтобы украинские команды вернулись в КВН. – Ред.). Когда вся эта история началась у нас, я не помню, на каком мероприятии, Днепры (Сборная Днепропетровска) приезжали туда. Уже были такие сложные отношения, давно их никто не видел. Не помню, где это было, но в России точно. Их очень тепло встретил зал. Я в конце говорил слова какие-то про них, не помню уже. Помню, что вот такими буквами была написана в блокноте лишь одна фраза: "Как же мы соскучились!" У меня такой итог игры был, что все были команды, а именно по этой соскучились очень сильно", – вспомнил Колчин.

Команда КВН "Днепр" Кадр из видео

Он отметил, что смотрел раньше "Лигу смеха", а первые сезоны и вовсе очень подробно изучал из интереса. Последними сезонами уже не интересовался.

"Если там сейчас изменились какие-то правила после первых сезонов, я просто не в курсе, то я не знаю, как (обогнал ли КВН, - Ред.). Первый и второй сезоны, которые я смотрел, мне казалось, что это – глоток свежего воздуха. Грамотно использовали то, чего нет здесь, избавились от того, что мешало, какая-то "ржавая шестеренка". Вместо нее поставили какую-то "прикольную шестеренку", и эти часы стали тикать по-другому. Мне нравились какие-то ходы, как слабый юнит выглядит мощно", – добавил он.

Дмитрий Колчин рассказал об украинских юмористах Кадр из видео

Экс-редактор Высшей лиги КВН также подчеркнул – ему очень нравилось, что были профайлы об участниках, поскольку это позволяло переживать за каждого юмориста еще до того, как они начинали выступать.

"В КВН такого нет. Ты включаешься в процесс. То есть, это такое талант-шоу, когда ты подключился – и сразу уникальный пользователь. Мне это очень нравилось. Были вопросы к другим вещам, но такого рода новшество в данном продукте, меня цепляли, мне нравилось", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победители "Лиги смеха", команда "Ветераны космических войск" рассказали о стоимости участия в КВН, пояснив, что это игра, за которую платишь, чтобы шутить.

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