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СпортLady

"Главное бабки срубить": фанаты ополчились на сбежавшую в Россию певицу

25.7тЧитать новость на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила своих поклонников.

Артистка в своем Instagram опубликовала фото, на котором она прикрыла глаза кепкой, с короткой подписью: "Эти ранние рейсы... После бессонницы".

Фанаты Лободы упрекнули ее в чрезмерной концертной активности, а также посетовали, что певица часто опаздывает на выступления.

"Зазвездились! Денег до*ига, можно и опаздывать на час и это уже так положено у такой звезды!" "О чем Вы? Главное бабки срубить, какая разница как выходить! Спела 7 песенок и лямов несколько срубила!" "Лобода, лучше бы с дочкой была! Ей мама необходима! А ты всё разъезжаешь! Всех денег не заработаешь", "На свои концерты нужно вовремя приезжать! Уважайте зрителя!" - пишут поклонники украинки.

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"Два мужика целуются": в России ополчились на Лободу из-за нового клипа

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лобода оскандалилась новой фотосессией для мужского глянца.

Персона
Светлана Лобода (LOBODA)
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilyina Lyudmyla
Ilyina Lyudmyla
Кому это чудо переделанное ещё интересное и кто ходит на её концерты???
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7
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
она на убогих не обращает внимание на убогих только обращает внимание обозреватель)))
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Кондратенко Сергей, ))) пролепетало убогое )))
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
При давлениe выше 140/90 - срочно чиcтитe cосуды! Домашний cпособ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://rodnoi.maminforum.com
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