"Главное бабки срубить": фанаты ополчились на сбежавшую в Россию певицу

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, разозлила своих поклонников.

Артистка в своем Instagram опубликовала фото, на котором она прикрыла глаза кепкой, с короткой подписью: "Эти ранние рейсы... После бессонницы".

Фанаты Лободы упрекнули ее в чрезмерной концертной активности, а также посетовали, что певица часто опаздывает на выступления.

"Зазвездились! Денег до*ига, можно и опаздывать на час и это уже так положено у такой звезды!" "О чем Вы? Главное бабки срубить, какая разница как выходить! Спела 7 песенок и лямов несколько срубила!" "Лобода, лучше бы с дочкой была! Ей мама необходима! А ты всё разъезжаешь! Всех денег не заработаешь", "На свои концерты нужно вовремя приезжать! Уважайте зрителя!" - пишут поклонники украинки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лобода оскандалилась новой фотосессией для мужского глянца.