Главная российская секс-бомба изменилась до неузнаваемости: фотофакт

Российская пышногрудая певица, актриса и телеведущая Анна Семенович удивила поклонников своей внешностью.

Она опубликовала в своем персональном аккаунте в Instagram снимок, на котором сама не похожа на себя.

"Интересно, что же готовит мне завтрашний день. Надеюсь, море улыбок и счастья. Побежала спать", – подписала Семенович.

Пользователи не сразу узнали певицу. Некоторые подумали, что это и вовсе 54-летняя российская звезда Алена Апина. А некоторые предположили, что Семенович увлеклась программой Photoshop.

"Привет фотошопу передавай, Анюта", "Апина Алена", "Не узнать", "Такая внезапная", "Я даже не узнала", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Семенович угодила в больницу, показав, как ей поставили капельницу.

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