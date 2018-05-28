Выступающий в России украинский певец получит надбавку к пенсии

Заслуженный артист Украины Виталий Козловский будет получать соответственную надбавку к пенсии, несмотря на свои гастроли в России.

Об этом в эфире ObozTV заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"По закону, когда он будет выходить на пенсию, у него должна быть пенсия за особые заслуги перед Украиной. Если не ошибаюсь, это 20% от размера минимальной пенсии идет доплата к основному размеру пенсии", - отметил чиновник.

По словам Ревы, с учетом нынешнего размера минимальной пенсии, это будет составлять немногим более 300 гривень.

"Сейчас минимальная пенсия 1489 гривень. Значит, это выходит где-то около 300-400 гривень", - добавил он.

Полную версию интервью с Андреем Ревой смотрите в программе "Итоги дня с Вадимом Колодийчуком" 29 мая в 18:00 на ObozTV.

Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве и лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение - артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее концерт Козловского отменили в его родном Львове, а также в Киеве и Одессе.