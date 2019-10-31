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31 октября • обновлено в 18:32
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Украинский миллионер перепел песню "Хрещатик": появился оригинальный клип

1.6т Читать материал на украинском

Украинский миллионер, совладелец ТРЦ "DREAM TOWN" и основатель благотворительного фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский снялся в клипе-ремейке на песню "Хрещатик" Павла Зиброва.

Соответствующий ролик со звездами обнародован в YouTube-канале "СЛУХ" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Ремейк клипа Павла Зиброва – "Хрещатик", которому исполнилось 25 лет. Главную роль сыграл Гарик Корогодский – бизнесмен, меценат и основатель благотворительного фонда Жизнелюб. А также — Ната Жижченко (ONUKA), Анатолий Анатолич (Зе Интервьюер), Варвара Лущик (Гуцулка Ксеня), актеры инародного театра абсурда Воробушек и другие", – сказано в описании.

Гарик Корогодский (српава)

Гарик Корогодский (српава)

Кадр из клипа

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Видео снято в стиле 90-х, однако в глаза бросается современный антураж украинской столицы. Что примечательно, для съемок нашли того же водителя и машину, что и в оригинальном клипе.

Клип-ремейк на песню "Хрещатик"

Клип-ремейк на песню "Хрещатик"

Кадр из клипа

"У нас какая-то ассоциация сразу же появилась, только мы посмотрели и выбрали этот клип. Он идеально вписывается в эту историю, и таки реально вписался. Почему похож на Сталина – не хватило волос", – цитирует издание "Информатор" комментарий продюсера клипа и редактора "СЛУХ" Максима Сердюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году между Корогодским и писательницей Ларисой Ницой произошел скандал. Бизнесмен выругался в ее адрес из-за высказывания об "отстреле пол-Киева" во времена СССР из-за украинского языка.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Гарик Корогодский
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес музыка клип
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