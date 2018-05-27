Галкину было 3 года: нашлось архивное фото Пугачевой с семьей мужа

Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал фото 40-летней давности, на котором присутствуют его родители вместе с Аллой Пугачевой.
Фото было выложено в его Instagram. Юмористу на тот момент было три года.
"Фотобомба из прошлого 1979 год, ГДР. Мои родители на ужине с Аллой", - подписал он фото.
Снимок тут же прокомментировали поклонники пары. Не прошел мимо и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. "А ты где?" — поинтересовался он у Максима. На что тот ответил, что сидит под столом, благо возраст позволяет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин в новом шуточном видео заявил, что нашел родственные связи с президентом России Владимиром Путиным.