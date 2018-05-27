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Галкину было 3 года: нашлось архивное фото Пугачевой с семьей мужа

12.1тЧитать новость на украинском

Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал фото 40-летней давности, на котором присутствуют его родители вместе с Аллой Пугачевой.

Фото было выложено в его Instagram. Юмористу на тот момент было три года.

"Фотобомба из прошлого 1979 год, ГДР. Мои родители на ужине с Аллой", - подписал он фото.

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Снимок тут же прокомментировали поклонники пары. Не прошел мимо и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. "А ты где?" — поинтересовался он у Максима. На что тот ответил, что сидит под столом, благо возраст позволяет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин в новом шуточном видео заявил, что нашел родственные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Персоны
Максим ГалкинАлла Пугачева
Место
Россия
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