Галкину было 3 года: нашлось архивное фото Пугачевой с семьей мужа

Российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал фото 40-летней давности, на котором присутствуют его родители вместе с Аллой Пугачевой.

Фото было выложено в его Instagram. Юмористу на тот момент было три года.

"Фотобомба из прошлого 1979 год, ГДР. Мои родители на ужине с Аллой", - подписал он фото.

Снимок тут же прокомментировали поклонники пары. Не прошел мимо и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров. "А ты где?" — поинтересовался он у Максима. На что тот ответил, что сидит под столом, благо возраст позволяет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин в новом шуточном видео заявил, что нашел родственные связи с президентом России Владимиром Путиным.