Галкин потроллил Путина в новогодней пародии: видео

Знаменитый российский юморист и шоумен Максим Галкин снова иронично высмеял президента РФ Владимира Путина.

В этот раз он записал новогоднее обращение в немом стиле. Пародию выложил в своем Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре на фоне новогодней елки рядом с комиком стоит мужчина, загримирован под главу России. И они оба будто бы пытаются начать поздравительную речь.

Галкин и Путин

Ролик сопровождает сатирическая музыка. При этом Галкин и сценичный "Путин" подмигивают, кивают друг другу, однако в итоге так и не осмеливаются заговорить.

Галкин потроллил Путина в новогодней пародии Скриншот с видео

Галкин потроллил Путина в новогодней пародии Скриншот с видео

Галкин потроллил Путина в новогодней пародии Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик и шоумен Максим Галкин публично поиздевался над пропагандой в РФ. Он дал сольный юмористический концерт в Новосибирске, в котором заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину.

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