Гадала на Дана Балана: как прошла "Різдвяна історія" Тины Кароль

Вчера во Дворце спорта состоялась телесъемка концерта "Різдвяна історія з Тіною Кароль”, который канал “1+1” покажет на праздники.

Яркие постановки и выступления украинских звезд во время концерта перенесли зрителя в атмосферу настоящего украинского Рождества и подарили новогоднее настроение. Тина Кароль удивляла смелыми образами, MONATIK представил новый хит о мечтах, Мишель Андраде устроила перфоманс на ледовом катке, а "Женский квартал" шутил о суженом Тины Кароль.

Різдвяна історія з Тіною Кароль instagram/tina_karol

Специально для проекта "Здійсни мрію" мультиартист MONATIK написал новый хит "Мріяти не шкідливо”, который представил во время концерта. Кроме того, тренер “Голоса країни-10” исполнил свою взрывную песню "LOVE IT ритм". Во время общения с Тиной на сцене артисту пришлось перевоплотиться в сказочного героя - эльфа, и поздравить зрителей эльфийской языке. Как пошутил Дмитрий: "Я только недавно начал изучать эльфийский", после чего он произнес несколько загадочных слов, которые никто не смог повторить.

Приятным сюрпризом для всех стал лирический перфоманс от группы "Беz Обмежень". Солист группы Сергей Тарчинец исполнил колыбельную "Тиха ніч” и соединил ее с хитом "Зорі запалали". Номер сопровождался постановкой на льду от школы "Кристалл", а также нежными выступлениями от ярких пар последнего сезона шоу "Танці з зірками" Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова, Алены Шоптенко и Макса Леонова, Даниэля Салема и Юлии Сахневич.

Заставил весь зал смеяться номер от "Женского квартала". В шутливой постановке вместе с Тиной Кароль они воссоздали на сцене гадания на суженого-ряженого, которые традиционно девушки проводят в период рождественских праздников. Сидя за праздничным столом, они гадали на женихов для себя и Тины Кароль. Не обошлось и без шуток вокруг слухов о романе артистки с певцом Даном Баланом.

Різдвяна історія з Тіною Кароль instagram/tina_karol

- Тина, а на кого ты собираешься гадать? - спросили участницы "Женского квартала".

- На принца, - кокетливо ответила Тина.

- А мне интересно, с каких это пор Молдова стала монархией? Мы все понимаем, что ты будешь гадать на Дана Балана, на всех сайтах написано, что вы вместе, - шутили с залом юмористки.

Шутил на концерте и Олег Скрипка, который вместе с вертепом ворвался на сцену с колядкой "Добрий вечір тобі, пане господарю". После выступления ведущие вечера Тина Кароль и Женя Лебедин показали зрителям трогательное детское фото Олега Скрипки и спросили, кем он мечтал быть в детстве. На что артист ответил, что хотел быть исследователем космических глубин - "звёздовавтом", но всегда на праздники родители одевали его в костюм медвежонка, потому что другого в те времена просто не было. "Я танцевал в этом костюме, а потом сел на шпагат и он треснул. Мне пришлось его собственноручно зашивать", - поделился веселыми воспоминаниями Олег Скрипка.

Представили эффектный номер группа "Время и Стекло". Позитив вышел на сцену в образе современного Санта Клауса в ярком зеленом костюме и красной куртке, а Надя Дорофеева в сияющем мини-платье с бантом. В таком образе певица была похожа на яркий новогодний подарок. Артисты спели свой украиноязычный хит "Дим" и с ледового катка поднялись в воздух над Дворцом спорта на больших санях с оленями. После их выступления Тина Кароль презентовала артистам символические подарки - яркую корону принцессы для Нади и забавную шапку Наполеона для Позитива. Такие подарки напоминали те вещи, в которых артисты встречали Новый год в детстве. Сама же Тина тоже решила примерить странную шляпку - в виде Свинки Пеппы.

Різдвяна історія з Тіною Кароль instagram/tina_karol

А боливийская красавица Мишель Андраде стала единственной артисткой, которая нашла смелость исполнить номер ледовом катке. Мишель спела колядку "Небо і земля нині торжествують”. Помогали ей маленькие фигуристы в костюмах ангелов с сияющими крыльями. Певица, которая совсем недавно стала на коньки, даже продемонстрировала сложные пируэты, в частности, выполнив на льду полушпагат.

Группа KAZKA поразил мощным выступлением, в котором соединила свой хит "Плакала" с древней колядкой “Щедрий вечір”. Солистка группы Александра Зарицкая подарила Тине Кароль в честь Рождества ветку лилий - символ Девы Марии.

Удивил зрителей и неожиданный дуэт "открытия года" Jerry Heil и звезды шоу "Голос країни" KHAYAT. Они вместе пели древнюю колядку "Роди боже", желая всем украинцам добра и достатка в будущем году. А Юлия Санина вместе с Тиной Кароль впервые исполнили вживую дуэтный хит “Вільна”, чем привели в восторг весь зал.

Кроме известных украинских артистов частью концерта стал также добрый благотворительный проект "Здійсни мрію" и настоящие герои, которые являются примером мужества и любви к Украине. На глазах у тысяч зрителей куратор проекта Лидия Таран осуществила мечту тяжелобольного 4-летнего Ильи, который больше всего в жизни хочет увидеть настоящую касатку. Уже в следующем году он отправится в одну из стран, чтобы воочию увидеть этот вид млекопитающих, находящихся на грани вымирания. Чувственный момент осуществления мечты ребенка вызвал не только слезы на глазах у всех зрителей, но и восторг, ведь несмотря на совсем юный возраст, малыш сильно обеспокоен загрязнением мирового океана. А мужеству и храбрости присутствующему в зале ликвидатору последствий Чернобыльской аварии Алексею Ананенко стоя аплодировал весь десятитысячный зал Дворца спорта.

Різдвяна історія з Тіною Кароль instagram/tina_karol

Во время завершения шоу Тина Кароль пожелала всем любви и мира в следующем году, а также заверила зрителей, что "Рождественская история" станет настоящей традицией. Ведь “поки живуть традиції - живе країна”.

Над постановкой грандиозного шоу работала команда "1+1 Продакшн" под руководством Владимира Завадюка, продюсера направления "Большие развлекательные шоу 1+1 Продакшн", а также режиссеров постановщиков Натальи Лысенковой, Натальи Ровенской и Марии Григоращенко. Телеверсию концерта "1+1" покажет на рождественские праздники.

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