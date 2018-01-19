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В поисках смартфона: в Лондоне две подружки заблокировали метро

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В Лондоне две бесстрашные подруги остановили роботу четырех веток метро в час пик, ища на рельсах потерянный смартфон.

Обо этом говорится на сайте Metro.

Дело в том, что виновница транспортного коллапса в Лондоне уронила на рельсы свой телефон и решила сама же его найти. Для этого она спрыгнула на рельсы, а свою подругу отправила на поиски в тоннель.

В поисках телефона

Metro

Работникам метро пришлось прекратить движение поездов, а затем вызвать полицию для "усмирения" нарушительниц.

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В поисках телефона

Metro

Удалось ли подругам найти потерянный телефон - неизвестно.

В поисках телефона

Metro

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Место
Великобритания
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