В Одессе подали в суд на Аллу Пугачеву за преследования и давление: текст жалобы

В Татарбунарский райсуд Одесской области обратилась женщина, которая в своем письме пожаловалась на звезду российской эстрады Аллу Пугачеву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Алла Пугачева

"Женщина жалуется, что Алла Борисовна "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет" , - говорится в сообщении. - В своем заявлении женщина рассказывает, что решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. Жалобщица просила принять меры".

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Согласно сообщению, судом был предоставлен ответ, что указанное заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства, ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедур судопроизводства.

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