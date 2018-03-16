Слоненок сел на колени туристке: курьезное видео

В Таиланде произошел курьезный случай: слон сел на колени туристке, после того, как она погладила его (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Во время экскурсии на слоновью ферму в городе Чиангмай американская туристка решила погладить хобот маленького слоненка. Вероятно, ему очень понравилось, так как после этого он попросту вылез на нее и сел на колени, пишет издание Daily Mail.

Туристка из американского штата Вирджиния Ханна Френчик (Hannah Frenchick) во время отпуска в Таиланде отправилась на экскурсию на слоновью ферму в городе Чиангмай. Там она привлекла внимание одного из слонят, который подбежал к ней.

Слоненок сел на колени туристке Daily Mail

Жительница штата Вирджиния (США) Ханна Френчик потрогала животное за хобот, но любвеобильному слоненку показалось этого мало: он повалил смеющуюся девушку в грязь, полежал на ней и посидел на ее коленях.

Слоненок сел на колени туристке Daily Mail

"Это был самый волшебный и счастливый момент в моей жизни", - призналась героиня инцидента.

Как сообщал "Обозреватель", ранее туристы поймали слона за занятиями самоудовлетворением с помощью собственного хобота. Курьезный ролик собрал за несколько суток более пяти миллионов просмотров.