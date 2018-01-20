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Скандальный ведущий присоединился к секс-флешмобу в поддержку российских курсантов

5.1тЧитать новость на украинском

Ведущий программы "Вечерний Ургант", российский юморист Иван Ургант присоединился к флешмобу в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые оскандалились с провокационным клипом-пародией на хит итальянского диджея Benny Benassi под названием Satisfaction.

Ролик был опубликован на Instagram-странице передачи.

В нем Ургант вместе с другими участниками программы, а также российским певцом Сергеем Лазаревым, в домашней одежде танцует под тот же трек.

Напомним, в оригинальном видео курсанты в одних лишь трусах и фуражках ходят по общежитию, танцуя тверк. При этом в разных комнатах парни в таком же виде занимаются бытовой работой - утюжат, моют окна, пародируя оригинал.

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#Satisfaction

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

Напомним, в России запустили секс-флешмоб в поддержку оскандалившихся курсантов. Ответные видео сняли, в частности, курсанты Академии гражданской защиты МЧС и Уральского института государственной противопожарной службы, а также студенты сельхозтехникума села Рязаново в Ульяновской области России.

Ранее "Обозреватель" писал о том, что известно об оскандалившихся курсантах.

Персоны
Иван УргантСергей Лазарев
Место
Россия
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