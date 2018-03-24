Перестарались: топ-5 "фотоляпов" звезд на обложках культовых глянцев

Зарубежные звезды ведут упорную борьбу с глянцем за свое право выглядеть естественными на обложках журналов. Однако фотографы и ретушеры довольно часто превращают артистов мировой величины в неестественных "кукол".

"Обозреватель" предлагает подборку неудачных фото знаменитостей, которые пострадали от неумелой обработки снимков.

К числу жертв "фотошопа" совсем недавно присоединилась и актриса Элизабет Олсен, которая не смогла узнать саму себя на обложке журнала Empire. Актриса подчеркнула, что на фотографии она выглядит совершенно непохожей на саму себя.

Так, в мае 2018 года на экраны выйдет новый фильм вселенной Marvel - "Мстители: война бесконечности". Элизабет в картине досталась одна из главных ролей - мутанта по имени Алая Ведьма. Визажисты и фотографы изменили ее до неузнаваемости, внешне прибавив, к тому же, несколько лет.

Элизабет Олсен с коллегами на обложке журнала Empire

Отметим, истории, когда звезды не узнают себя на страницах глянца после вмешательства дизайнеров, происходят довольно часто. Звезд возмущают чрезмерные старания ретушеров сделать их идеальными - кожа становится чересчур ровной, а пропорции фигуры выглядят совершенно неестественно. В такие истории в свое время попадали Деми Мур, Аврил Лавин, Кирстен Стюарт и многие другие.

Известная певица Леди Гага на обложке журнала Vogue с трудом напоминает живое существо. Более того, на снимке она совершенно не похожа на саму себя, а ее фигура выглядит слишком неестественно.

Леди Гага на обложке Vogue

Неумелая обработка фото для обложки глянцевого журнала "отрезала" часть тела актрисы Деми Мур.

Деми Мур

Фотографы, которые снимали певицу Аврил Лавин для обложки мужского журнала MAXIM допустили ошибку, из-за которой правая рука артистки выглядит довольно странно.

Аврил Лавин

На первый взгляд нет ничего необычного в этом фото. Но если присмотреться, то зритель понимает, что левая рука Кирстен Стюарт магическим образом "испарилась".

Кирстен Стюарт

Как сообщал "Обозреватель", в январе-2018 курьезный случай произошел с актрисами Риз Уизерспун и Опрой Уинфри. Звезды стали героинями обложки Vanity Fair, где из-за ошибки при обработке снимка в Photoshop у Риз оказалось три ноги, а у Опры - на другой фотографии - три руки.