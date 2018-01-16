Диванная "котоподушка" и футбол в церкви: лучшие анекдоты и приколы за 16 января

"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 16 января, в социальных сетях.
Неожиданно!
Google додала в гид Arts & Culture функцію порівняння селфі с витвірами мистецтва.— Непогана Тетяна (@ian_tanya) 16 січня 2018 р.
Юзери повідомляють про дещо несподівані результати😂 pic.twitter.com/GTJyObWOIl
Неплохая теория :)
— Господь, а давай людей по такому же принципу сделаем? pic.twitter.com/17KoxDSN5l— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 16 січня 2018 р.
16 січня 2018 р.
Приступим!
Самое время начинать готовиться к лету pic.twitter.com/aBee9vBwmh— Лепра (@leprasorium) 16 січня 2018 р.
Ааааа, какой большой!
У кого-то сбежала диванная подушка!! pic.twitter.com/Ax7s14rkDG— Лепра (@leprasorium) 16 січня 2018 р.
Когда человек в рекламе встает с кровати, бодро собирается и идет на работу/учебу, внизу экрана должна быть надпись: не пытайтесь это повторить.— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 16 січня 2018 р.
16 січня 2018 р.
И грустно, и смешно!
Клип от курсантов Ульяновского летного училища pic.twitter.com/iKkMWCfoaf— Женни Шаден (@ShadenFM) 16 січня 2018 р.
Мужик пришел в церковь с ребенком, но не смог пропустить футбольный матч— #MDK (@mudakoff) 16 січня 2018 р.
А ЧЕ ТАК МОЖНО БЫЛО? pic.twitter.com/DjkJF1YKdH
Как сообщал "Обозреватель", 15 января в сети смеялись над такими шутками.