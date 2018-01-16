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Диванная "котоподушка" и футбол в церкви: лучшие анекдоты и приколы за 16 января

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"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 16 января, в социальных сетях.

Неожиданно!

Неплохая теория :)

Приступим!

Ааааа, какой большой!

И грустно, и смешно!

Как сообщал "Обозреватель", 15 января в сети смеялись над такими шутками.

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