Диванная "котоподушка" и футбол в церкви: лучшие анекдоты и приколы за 16 января

"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 16 января, в социальных сетях.

Неожиданно!

Google додала в гид Arts & Culture функцію порівняння селфі с витвірами мистецтва.

Юзери повідомляють про дещо несподівані результати😂 pic.twitter.com/GTJyObWOIl — Непогана Тетяна (@ian_tanya) 16 січня 2018 р.

Неплохая теория :)

— Господь, а давай людей по такому же принципу сделаем? pic.twitter.com/17KoxDSN5l — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 16 січня 2018 р.

Приступим!

Самое время начинать готовиться к лету pic.twitter.com/aBee9vBwmh — Лепра (@leprasorium) 16 січня 2018 р.

Ааааа, какой большой!

Когда человек в рекламе встает с кровати, бодро собирается и идет на работу/учебу, внизу экрана должна быть надпись: не пытайтесь это повторить. — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 16 січня 2018 р.

И грустно, и смешно!

Клип от курсантов Ульяновского летного училища pic.twitter.com/iKkMWCfoaf — Женни Шаден (@ShadenFM) 16 січня 2018 р.

Мужик пришел в церковь с ребенком, но не смог пропустить футбольный матч



А ЧЕ ТАК МОЖНО БЫЛО? pic.twitter.com/DjkJF1YKdH — #MDK (@mudakoff) 16 січня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", 15 января в сети смеялись над такими шутками.