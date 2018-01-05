Анекдоты и приколы за 5 января: лучшее из соцсетей

"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 5 января, в социальных сетях.
Нету хаты? Не беда!— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 5 січня 2018 р.
Затусим в метро всегда pic.twitter.com/TLtGrbA9vl
Обожаю новогодние праздники. Весь год худеешь, чтобы потом за 9 дней на майонезных салатах и конфетах отрастить жопу размером с Рязань.— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 5 січня 2018 р.
Шел пятый день праздников pic.twitter.com/4nCRPEBIHT— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 5 січня 2018 р.
Собака-обоссака pic.twitter.com/wj6UCBc6RD— Лепра (@leprasorium) 5 січня 2018 р.
Родители поймут!
5 січня 2018 р.
А что если первые звуки детей "агу-агу", потому что они пытаются произнести "Агутин"?— Самые смешные шутки (@nextjoke) 5 січня 2018 р.
Ранее "Обозреватель" публиковал подборку приколов и веселых видео за 4 января.