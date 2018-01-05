Анекдоты и приколы за 5 января: лучшее из соцсетей

"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 5 января, в социальных сетях.

Нету хаты? Не беда!

Затусим в метро всегда pic.twitter.com/TLtGrbA9vl — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 5 січня 2018 р.

Обожаю новогодние праздники. Весь год худеешь, чтобы потом за 9 дней на майонезных салатах и конфетах отрастить жопу размером с Рязань. — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 5 січня 2018 р.

Родители поймут!

А что если первые звуки детей "агу-агу", потому что они пытаются произнести "Агутин"? — Самые смешные шутки (@nextjoke) 5 січня 2018 р.

Ранее "Обозреватель" публиковал подборку приколов и веселых видео за 4 января.