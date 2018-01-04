Анекдоты и приколы за 4 января: лучшее из соцсетей

"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 3 января, в социальных сетях.

Шёл четвёртый день Нового года. Хотелось чаю и немножко сдохнуть pic.twitter.com/Nyal7ALTI4 — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 4 січня 2018 р.

В американском Таллахасси впервые за 29 лет выпал снег



Реакция собаки бесценна pic.twitter.com/mZGDYsULnw — #MDK (@mudakoff) 4 січня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", 3 января в соцсетях шутили о Новом году. и политиках.