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Анекдоты и приколы за 4 января: лучшее из соцсетей

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"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 3 января, в социальных сетях.

Как сообщал "Обозреватель", 3 января в соцсетях шутили о Новом году. и политиках.

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