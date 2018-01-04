Анекдоты и приколы за 4 января: лучшее из соцсетей

"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 3 января, в социальных сетях.
4 січня 2018 р.
Шёл четвёртый день Нового года. Хотелось чаю и немножко сдохнуть pic.twitter.com/Nyal7ALTI4— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 4 січня 2018 р.
Так победим!!! pic.twitter.com/GjlhLT2l2T— Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 4 січня 2018 р.
В американском Таллахасси впервые за 29 лет выпал снег— #MDK (@mudakoff) 4 січня 2018 р.
Реакция собаки бесценна pic.twitter.com/mZGDYsULnw
Э - эволюционируют pic.twitter.com/Y940U1qcMk— Лепра (@leprasorium) 4 січня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", 3 января в соцсетях шутили о Новом году. и политиках.