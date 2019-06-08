"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото

Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась отдыхом на пляже, нарвавшись на критику поклонников.

В Instagram артистка опубликовала фото в купальнике, на котором она показывает язык, а также интересуется как проводят лето ее подписчики.

Однако фанаты Каменских посчитали ее выходку хамской, пожаловавшись, что проводят лето не так ярко, как она.

Настя Каменских Instagram

"Фу, язык какой некрасивый!" "Перестаньте пожалуйста показывать язык! Неприятно!" "Слишком отфотошоплено, тело неестественное какое-то", "У тебя круглый год лето", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рэпер и продюсер Потап, который недавно женился на Каменских, поделился ее эротическим снимком, вызвав ажиотаж в сети.

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