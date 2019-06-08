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"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото

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Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась отдыхом на пляже, нарвавшись на критику поклонников.

В Instagram артистка опубликовала фото в купальнике, на котором она показывает язык, а также интересуется как проводят лето ее подписчики.

Однако фанаты Каменских посчитали ее выходку хамской, пожаловавшись, что проводят лето не так ярко, как она.

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Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram

"Фу, язык какой некрасивый!" "Перестаньте пожалуйста показывать язык! Неприятно!" "Слишком отфотошоплено, тело неестественное какое-то", "У тебя круглый год лето", - пишут комментаторы.

"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото
"Фу, как некрасиво!" Каменских нарвалась на критику из-за откровенного фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рэпер и продюсер Потап, который недавно женился на Каменских, поделился ее эротическим снимком, вызвав ажиотаж в сети.

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Персона
Настя Каменских (NK)
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