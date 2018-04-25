Фронтмен O.Torvald поможет тяжелобольным детям

Популярный украинский рок-музыкант, лидер группы O.Torvald Женя Галич взял участие в благотворительном аукционе, целью которого является помощь детям, требующим или перенесшим нейрохирургические вмешательства, а также детям с патологиями развития нервной системы.
Галич принял участие в благотворительном онлайн-аукционе Charitum. Победитель получит гитару рокера, а также получит возможность лично познакомиться с музыкантом.
Акция стартовала в среду, 18 апреля, и продлится до 27 апреля. Сделать ставку можно здесь.
Полученные деньги будут направлены в благотворительный фонд помощи детям в Институте нейрохиругии "31 Июня".
Как сообщал "Обозреватель", ранее Женя Галич запустил социальную инициативу в поддержку тяжелобольного Анатолия Григоренко. Идею артиста поддержали множество украинских музыкантов, которым общими усилиями менее чем за сутки удалось собрать почти половину необходимой для лечения парня суммы.