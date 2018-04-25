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Фронтмен O.Torvald поможет тяжелобольным детям

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Популярный украинский рок-музыкант, лидер группы O.Torvald Женя Галич взял участие в благотворительном аукционе, целью которого является помощь детям, требующим или перенесшим нейрохирургические вмешательства, а также детям с патологиями развития нервной системы.

Галич принял участие в благотворительном онлайн-аукционе Charitum. Победитель получит гитару рокера, а также получит возможность лично познакомиться с музыкантом.

Акция стартовала в среду, 18 апреля, и продлится до 27 апреля. Сделать ставку можно здесь.

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Полученные деньги будут направлены в благотворительный фонд помощи детям в Институте нейрохиругии "31 Июня".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Женя Галич запустил социальную инициативу в поддержку тяжелобольного Анатолия Григоренко. Идею артиста поддержали множество украинских музыкантов, которым общими усилиями менее чем за сутки удалось собрать почти половину необходимой для лечения парня суммы.

Персона
Женя Галич
Место
Украина
Объект
O.Torvald
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