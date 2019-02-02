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Финалистка российского шоу "Холостяк" выходит замуж: стало известно, за кого

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Победительница шестого сезона российского телевизионного шоу "Холостяк" Дарья Клюкина получила предложение руки и сердца.

Топ-менеджер крупного медиахолдинга Владимир Чопов попросил ее выйти за него во время празднования 25-летия девушки, передает Super.

День рождения девушки прошел еще 9 января, но праздновала она его только 1 февраля, пригласив популярного певца Диму Билана, а также продюсера Яну Рудковскую, которая в своем Instagram поделилась видео с мероприятия.

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Уточняется, что 39-летний Чопов сделал предложение своей избраннице за несколько минут до праздника. Об этом же со сцены также заявил Билан, когда поздравлял Клюкину. Стоит отметить, что жених финалистки "Холостяк" является заместителем генерального директора ТНТ, на котором проходит шоу.

Многие ожидали, что она выйдет замуж за Егора Крида, который выбрал ее на проекте. Однако их отношения так и не сложились.

Финалистка российского шоу "Холостяк" выходит замуж: стало известно, за кого

Instagram-сторис

Финалистка российского шоу "Холостяк" выходит замуж: стало известно, за кого

Instagram-сторис

Финалистка российского шоу "Холостяк" выходит замуж: стало известно, за кого
Финалистка российского шоу "Холостяк" выходит замуж: стало известно, за кого
Финалистка российского шоу "Холостяк" выходит замуж: стало известно, за кого

Как сообщал OBOZREVATEL, Егор Крид выбрал Дашу на шоу в июле 2018 года. Его родители заметили, что именно ей он больше всего отдает предпочтение.

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Персоны
Дима БиланЯна Рудковская
Место
Россия
Теги
Холостяк-6шоу-бизнессвадьба
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