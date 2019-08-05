"Фигура идеальная!" Лобода вызвала ажиотаж в сети пикантными фото

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками новыми фотографиями в купальнике.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала несколько снимков, на которых позирует в двух слитных купальниках – с леопардовым принтом и однотонном черном.

Образы певица дополнила черной курточкой с серебристыми заклепками, а также темными очками.

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Stories Лободы instagram.com/lobodaofficial

Stories Лободы instagram.com/lobodaofficial

Фанаты Лободы оставили в комментариях множество комплиментов ее внешности и фигуре.

"Чертовски привлекательна", "Вы идеальная", "Красоты много не бывает", "Классная фигура!" "Королева красоты", "Секси", "Что вы себе позволяете? Это дерзость, так роскошно выглядеть", – пишут в сети.

Впрочем, не всем понравились свежие снимки. "Что хотел сказать автор? Фото ни о чем", – отметил один из пользователей.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Лободы, которые она публиковала в Instagram-аккаунте:

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода посетила популярный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку, где озадачила поклонников странным поведением. После мероприятия звезда в откровенном платье шла по улице и разбрасывала мусор прямо из бюста.

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