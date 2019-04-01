Феномен Макса Коржа: как белорус поднялся с улиц до стадионов

20 июня простой белорусский парень Макс Корж соберет в Киеве стадион "Динамо".

В Украине у Макса огромная фан-база, как и в нескольких других странах. При этом, на протяжении всей своей (относительно недолгой) карьеры, он умудряется оставаться своим пацаном, транслировать до боли простые, но важные месседжи, и уже стал кумиром для целого поколения.

Корж родился в небольшом городе Лунинец, Брестской области. Там же прошло его детство, а также обучение в музыкальной школе. В 16 была первая хип-хоп группа, потом участие в тусовке M.U. Skool, БГУ. Макс начинал на улицах, фристайлил, сочинял первый хип-хоп и в итоге пришел к дебютному альбому "Животный мир". Предпосылками к нему стали два трека: "Где я" и "Небо поможет нам". Корж загрузил их VK, а сам уехал служить в армию.

Когда он вернулся, обнаружил, что "Небо поможет нам" стало хитом, и разошлось сотнями тысяч экземпляров по социальной сети. Тогда же на него вышел Влади из "Касты" и предложил подписаться на его лейбл Respect Production. Макс согласился, и работает с этим лейблом по сей день.

"В его подаче есть естественный жизненный посыл, и ему не приходится примерять маски и что-то изображать — он в своем обычном виде вызывает симпатии и расположение", – говорил Влади о том, почему принял решение работать с тогда еще совсем молодым Максом.

После выхода первого альбома в 2012 году белорус сразу же привлек внимание слушателей русскоязычной музыки. Перед ними возник образ просто пацана, который незатейливо рассказывает о своей жизни, своих друзьях и девушках в неизменно ироничной манере, но не без доли меланхолии.

В основу лег электронный бит, в духе сверхпопулярного EDM, но с мелодичностью дворовых песен. Грубо говоря, большинство треков Коржа оказались равно хороши как для вечеринки и громкого концерта, так и для того, чтобы попеть их под гитару у костра. Эта странная формула сработала безотказно.

Уже в 2013 Макс собирал самую большую площадку в Минске со вторым альбомом "Жить в кайф" в статусе одного из главных музыкантов Беларуси. Несмотря на то, что между пластинками прошел всего год, в его музыке можно проследить заметное взросление. На смену простым EDM-битам пришел драм-н-басс и дабстеп, а грустные песни для пацанов приобрели глубину и небывалую запоминаемость.

Именно на "Жить в кайф" вышла песня "Мотылек", которую можно назвать одной из главных break-up songs на русском языке. В ней лирический герой забирает друга с разбитым сердцем. "Я затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу тебя к пацанам, там банька, рыбка и пиво", – поёт Корж, обыгрывая ситуацию, с которой знаком любой парень, который когда-либо вытаскивал товарища после болезненного расставания с любимой.

В творчестве Коржа прослеживается ряд архетипов и сквозных тем, которые остаются неизменными во всех альбомах: от дебютного до второй части "Малый повзрослел", которая вышла в 2018 году. Основа основ в жизни Макса – мужская дружба. Девушки в его музыке играют ключевую роль, но положиться можно только на себя и на своих близких. Именно поэтому везде прослеживается роль семьи, матери и веры в собственные силы.

В то же время принципиально важен образ родной земли и родного дома. Именно поэтому часто можно встретить названия местностей, близких самому артисту. К примеру, последний трек – "Пролетарка", назван в честь станции метро в Минске у которой долгое время жил Макс. Грушевка, Розочка, Лунинец тоже часто встречаются в текстах и понять, что это значит, можно только ознакомившись с биографией Макса (или живя в этих местах).

Краеугольным для творчества стал трек "Не выдумывай", который вошла в третий альбом "Домашний". Это сеанс простой, но действенной психотерапии для человека, который переживает панические атаки, депрессию и стресс. На эту песню Корж впервые самостоятельно снял видео (и после этого почти все видео снимал сам). Если почитать комментарии под ним, можно убедиться, что эта песня помогла многим людям выбраться из эмоциональной ямы.

С ростом популярности Коржа его музыка приобретала все более и более масштабный характер. Даже в наушниках дабстеповые треки звучат так, что слушатель ощущает себя на масштабном концерте. Трек "Малый повзрослел" стал не только манифестом перехода Коржа на другой этап в своей жизни, но и стадионным боевиком, который работает безотказно.

В текстах Макс остается предельно простым. Он не отходит от тематики студенческих вечеринок, отношений с девушками и тусовок с друзьями. Музыкально же Корж заходит в самые разные области и всегда делает это удачно. "Слово пацана" отбрасывает нас к традициям Ляписа Трубецкого. "Не выдумывай" совмещает в себе мелодичность фортепианной баллады и бит в духе Avicii. "Пламенный свет" отсылает к духоподъемной электронике Боба Синклера. А в треке "Эндорфин" и вовсе можно найти созвучность с Кровостоком.

Сегодня Корж – суперзвезда. Он устраивает концерты, которые похожи на гигантские вечеринки "на флэте". Под него рыдают после расставания. К его музыке обращаются в периоды неуверенности в завтрашнем дне. При этом несмотря на то, что Макс пишет на русском, в его музыке остается исконно белорусский мотив. В интервью и речах на концертах он постоянно акцентирует внимание на том, что нужно любить свою родину и что она все равно лучше всего остального. При этом сам артист остается весьма самокритичным и свое творчество не воспринимает как культурный феномен. Для него это в первую очередь развлечение и фан, как в песне "Жить в кайф".

Возможно, именно в этом кроется секрет его популярности. Даже будучи звездой, он остается своим пацаном.

"Я тоже много рассуждал об артистах, когда был слушателем. Я был злобным зрителем. Конечно, воспитание не позволяло писать об этом в интернете, но фильтровал музыкантов я очень жестко. Допустим, Макс Корж. Я уверен, что многие не будут слушать меня хотя бы из-за имени и фамилии. Я бы и сам не стал. Макс Корж… Ну что это за название такое?", – говорил Макс в интервью .

Сегодня Максу 30, он женат и у него есть ребенок. Он сознательно делит свою жизнь на концертную и личную. Но не собирается останавливаться. На последнем альбоме "Малый повзрослел. Ч.2" изобретательность его музыки вышла на принципиально новый уровень. Хотя он остается верным беспроигрышным элементам электронной музыки, он не боится использовать нестандартные семплы, ронять ритм, экспериментировать со стилями. И дополнять это присущей исключительно ему мелодичностью.

Так, чтобы даже самый жесткий концертный дабстеп можно было без труда переложить в песню под гитару.

"Слушайте, естественно, как творческая единица, я обязан внести хоть какой-то вклад в развитие культуры, раз меня воспитала эта земля! Минск повлиял на мою популярность коренным образом, с него началось восхождение: мы с ребятами собрали Дворец спорта, "Минск-Арену", люди поддержали меня. Поэтому я должен как-то отблагодарить за это. Но каким образом — одному богу известно. Пока я просто отдыхаю. Серьезная задача, видимо, еще предстоит, потому что надо постоянно двигаться вперед", – говорит Макс.

Напомним, 20 июня, в Киеве на стадионе "Динамо" анонсирован крупнейший движ. Макс Корж представит лучшие треки последних пяти альбомов, а также совсем новые песни.

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