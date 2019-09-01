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Фаворитка "Танців з зірками" попала в больницу накануне эфира: что с ней

1.3т Читать материал на украинском

Чемпионка мира по гимнастике Анна Ризатдинова попала в больницу перед вторым эфиром танцевального шоу "Танці з зірками", которое состоится 1 сентября.

Ризатдинова, которая уже после первого эфира стала фавориткой проекта, сообщила поклонникам, что после репетиции своего номера почувствовала сильную боль в ребрах. Соответствующим видео она поделилась в Instagram-stories.

Спортсменка отметила, что сразу же обратилась в клинику для обследования.

Анна Ризатдинова попала в больницу накануне эфира

Анна Ризатдинова попала в больницу накануне эфира

instagram.com/anna_rizatdinova

"Сегодня утром был прогон в павильоне, сразу после которого я почувствовала сильную боль в ребрах. Сейчас нахожусь в клинике и жду результата рентгена. Очень сильно надеюсь, что завтра мы сможем выйти на паркет, потому что номер получился очень мягкий. Главное, чтобы мое физическое состояние позволило мне выйти завтра на Танці з зірками", – рассказала Ризатдинова.

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Однако немного позже гимнастка опубликовала в сториз фото, где продемонстрировала, что готовится к эфиру.

Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова

instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что Анна Ризатдинова должна выйти на паркет с Александром Прохоровым.

Ранее OBOZREVATEL все подробности первого выпуска нового сезона шоу "Танці з зірками". Проект стартовал 25 августа.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Анна Ризатдинова
Место
Украина Киев
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