Фаворитка "Танцев с зірками" может не выйти на паркет: что случилось

Известная украинская телеведущая и одна из фавориток шоу "Танці с зірками" Леся Никитюк заболела.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram . "О Бог солнца Ра, пришли мне луч света ... лежу с температурой, горло, нос. Но я сильная! Да! Я выживу", - пишет Леся Никитюк.

Телеведущая провела три дня в постели с простудой. Ее участие в шоу "Танцы со звездами 2018" было под угрозой.

"Выздоравливай, Леся Ивановна, скоро паркет", "Леся, ты выздоравливай, я с тобой", "Ты сильная - я верю в тебя", - комментируют неравнодушные.

Но как оказалось, поклонникам телеведущей не стоит так волноваться, потому что Леся не сдалась и уже начала активную подготовку к эфирам.

"Снова в строю! Хриплю, но в строю. Имею всего три дня на постановку танца. Мало, очень мало, но есть еще ночь", - отметила Леся Никитюк 4 октября у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, фитнес-тренер Анита Луценко, звезда проекта "Взвешенные и счастливые" рассказала о закулисье проекта "Танцы со звездами", в котором она участвовала, но покинула шоу на шестой неделе .