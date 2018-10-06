"Ездил бы по всей России!" Винник рассказал о предложениях из Москвы

Украинский певец Олег Винник заявил, что ему постоянно поступают предложения о выступлениях в России, однако он их отвергает.

О своем отношении к концертам в стране-агрессоре исполнитель рассказал в интервью "Главкому". "Если бы я согласился, то последние два года, а то и больше, ездил бы с турами по всей России. Только с декабря прошлого года мне уже трижды предлагали выступление в Ледовом дворце Санкт-Петербурга - на десять тысяч человек", - сказал он.

По словам Винника, он даже не думает о выступлениях в РФ.

"Мне круто здесь, ко мне на концерты ходят люди, я их люблю и за это отвечаю. Никакие деньги, никакой пафос не изменят этой позиции. Потому что потом тебя будут считать предателем? Это на всю жизнь. И это не позиция артиста, это позиция человека. Ты должен знать, что тебе нужно. Я не могу просто представить, как в такое время можно поступить по-другому", - заверил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Винника, артисты в Украине имеют право петь там, где захотят, однако за все нужно рано или поздно отвечать.