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СпортLady

"Ездил бы по всей России!" Винник рассказал о предложениях из Москвы

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Украинский певец Олег Винник заявил, что ему постоянно поступают предложения о выступлениях в России, однако он их отвергает.

О своем отношении к концертам в стране-агрессоре исполнитель рассказал в интервью "Главкому". "Если бы я согласился, то последние два года, а то и больше, ездил бы с турами по всей России. Только с декабря прошлого года мне уже трижды предлагали выступление в Ледовом дворце Санкт-Петербурга - на десять тысяч человек", - сказал он.

По словам Винника, он даже не думает о выступлениях в РФ.

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"Мне круто здесь, ко мне на концерты ходят люди, я их люблю и за это отвечаю. Никакие деньги, никакой пафос не изменят этой позиции. Потому что потом тебя будут считать предателем? Это на всю жизнь. И это не позиция артиста, это позиция человека. Ты должен знать, что тебе нужно. Я не могу просто представить, как в такое время можно поступить по-другому", - заверил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Винника, артисты в Украине имеют право петь там, где захотят, однако за все нужно рано или поздно отвечать.

Персона
Олег Винник
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Украинский певец Олег Винник заявил, что ему постоянно поступают предложения о выступлениях в России, однако он их отвергает." Лично я про укроинского певца Олега Винника первый раз слышу. Думается, что гражданин просто выдрючивается, говоря о постоянный предложениях малоизвестному в России певцу, да ещё постоянно отказывающему
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