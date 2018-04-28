"Евровидение" по-новому: правила конкурса изменены

Европейский вещательный союз, который является организатором международного песенного конкурса "Евровидение", принял решение об изменении правил судейства в полуфиналах и финале национального отбора.

"Иногда рейтинг отдельных членов жюри значительно отличался от других четырех судей, что могло иметь непропорциональное влияние на точку зрения жюри этой страны в целом", – говорится в сообщении вещателя.

В связи с этим организаторы конкурса отменили простое сложение голосов и теперь, чем ниже член жюри оценит композицию, тем меньше оценка будет влиять на окончательный результат.

Авторы изменений отмечают, что новая система голосования будет наиболее эффективна в случаях, когда последний член жюри поставит более высокую оценку, чем предыдущие.

Как сообщал "Обозреватель", MELOVIN представит Украину на "Евровидении-2018".

В 2018 году "Евровидение" будет проходить в столице Португалии Лиссабоне 8-12 мая.