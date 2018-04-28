Главная
УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

"Евровидение" по-новому: правила конкурса изменены

644Читать новость на украинском

Европейский вещательный союз, который является организатором международного песенного конкурса "Евровидение", принял решение об изменении правил судейства в полуфиналах и финале национального отбора.

Новости
В Киеве откроют фан-зону "Евровидения-2018"

"Иногда рейтинг отдельных членов жюри значительно отличался от других четырех судей, что могло иметь непропорциональное влияние на точку зрения жюри этой страны в целом", – говорится в сообщении вещателя.

В связи с этим организаторы конкурса отменили простое сложение голосов и теперь, чем ниже член жюри оценит композицию, тем меньше оценка будет влиять на окончательный результат.

Новости
На "Евровидении-2018" выступит роскошная жена капитана российского клуба: фото красотки

Авторы изменений отмечают, что новая система голосования будет наиболее эффективна в случаях, когда последний член жюри поставит более высокую оценку, чем предыдущие.

Как сообщал "Обозреватель", MELOVIN представит Украину на "Евровидении-2018".

В 2018 году "Евровидение" будет проходить в столице Португалии Лиссабоне 8-12 мая.

Читайте все новости по теме "Евровидение-2018" на Обозревателе.

Тема
Евровидение-2018
Место
Португалия
Поделиться в Facebook

Наши блоги