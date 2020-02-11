Евровидение 2020: организаторам и Зеленскому предложили "народных" представителей Украины

На песенный конкурс Евровидение в 2020 году от Украины настоятельно предлагают отправить знаменитого артиста Андрея Данилко (известного под сценическим псевдонимом как Верка Сердючка).

Это стали бурно обсуждать после первого полуфинала украинского Национального отбора, который Данилко судил вместе с певицей Тиной Кароль и Виталием Дроздовым.

Отмечается, что вокруг песенного конкурса традиционно возник ажиотаж. За несколько дней с момента публикации запись эфира собрала на YouTube уже более 500 тысяч просмотров:

По итогам первого этапа отбора отличились исполнители KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. Однако, больше всех зрителей восхитили судьи, в частности, Данилко и Тина Кароль.

Исполнителям досталась масса комплиментов, а также предложение написать совместный хит:

В то же время, по мнению зрителей, все кандидаты недостаточно талантливы для участия в международном конкурсе, - в отличии от Верки Сердючки, которая в 2007 году уже принесла Украине второе место на Евровидении с песней "Dancing Lasha Tumbai".

Так, в сети предложили по итогам национального отбора выбрать голосованием, кого отправить на Евровидение в 2020 году от Украины: финалиста или Сердючку с ее новым хитом "Make it rain champagne".

Тысячи людей высказались в поддержку кандидатуры Данилко.

Интересно, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского есть соответствующая петиция об участии Данилко в Евровидении-2020 от Украины, - она собрала совсем мало голосов, но есть еще полтора месяца, чтобы набрать необходимое для рассмотрения количество.

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