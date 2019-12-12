Евровидение-2020: названо имя первого судьи Нацотбора

Украинский шоумен и судья шоу "Х-Фактор" Андрей Данилко будет членом жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020.

Как сообщают "UA: Суспільне мовлення" и телеканал СТБ, на данный момент — это первый судья, о котором точно известно.

Нацотбор на Евровидение-2020

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?" – сказал Данилко.

Андрей Данилко будет членом жюри на Нацотборе на Евровидение-2020 Фото: instagram/an.danilko

Уточняется, что совсем скоро украинцы узнают, кто сядет за судейским столом рядом с Данилко. 65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора предоставляет "UA: Суспільне мовлення".

Музыкальным продюсером Национального отбора традиционно станет Руслан Квинта, а креативным продюссером – Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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