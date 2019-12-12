Главная Новости
12 декабря • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Евровидение-2020: названо имя первого судьи Нацотбора

1.1т
Читать материал на украинском

Украинский шоумен и судья шоу "Х-Фактор" Андрей Данилко будет членом жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020.

Как сообщают "UA: Суспільне мовлення" и телеканал СТБ, на данный момент — это первый судья, о котором точно известно.

Нацотбор на Евровидение-2020

Нацотбор на Евровидение-2020

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?" – сказал Данилко.

Андрей Данилко будет членом жюри на Нацотборе на Евровидение-2020

Андрей Данилко будет членом жюри на Нацотборе на Евровидение-2020

Фото: instagram/an.danilko

Уточняется, что совсем скоро украинцы узнают, кто сядет за судейским столом рядом с Данилко. 65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора предоставляет "UA: Суспільне мовлення".

Новости
Не далеко ушел? Данилко внезапно вернулся на "Х-Фактор"

Музыкальным продюсером Национального отбора традиционно станет Руслан Квинта, а креативным продюссером – Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Андрей Данилко
Место
Украина
Теги
Евровидение Нацотбор на Евровидение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги