Евровидение-2020: назван второй судья Нацотбора

Вторым членом жюри Национального отбора на Евровидение-2020 стала популярная украинская певица Тина Кароль.

Об этом сообщили телеканал СТБ и "UA: Общественное вещание" 26 декабря, напомнив, что народная артистка представляла страну на песенном конкурсе в 2006 году в Афинах, заняв 7-е место.

Нацотбор на Евровидение-2020

Уточняется, что Кароль свыше 15 лет занимается активной музыкальной деятельностью, многократно отмечена государственными и церковными наградами, а также получила около 20 музыкальных и телевизионных премий, среди которых M1 MUSIC AWARDS, YUNA, "Телетриумф".

"Я рада стать членом жюри национального отбора конкурса Евровидение, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста - достойно выступить на конкурсе, а после - стать настоящей звездой в своей стране", – сказала артистка.

Тина Кароль – второй член жюри на Нацотборе

По словам Кароль, Евровидение – очень сложный механизм, потому она выступает за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет.

"Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой. Однозначно мы – поющая нация, умеем делать музыку мирового уровня. Я точно против того, чтобы ставить перед творческими людьми спортивные нормативы, и стирать их личность желанием золотой медали. По итогу длинного творческого пути всегда побеждает музыка. Вместе мы пишем историю уже сегодня", – резюмировала Кароль.

Прямые эфиры Нацотбора пройдут 8, 15 и 22 февраля на СТБ и телеканале Общественного вещателя "UA: ПЕРШИЙ".

Напомним, ранее первым членом жюри Нацотбора на Евровидение-2020 назвали Андрея Данилко. Музыкальным продюсером Национального отбора традиционно станет Руслан Квинта, а креативным продюссером – Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Андрей Данилко – первый член жюри на Нацотборе Фото: instagram/an.danilko

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