Европейский колонист на африканских землях: Меланью Трамп высмеяли за неуместный наряд

Первую леди США Меланию Трамп раскритиковали за неуместный наряд во время официального визита в Кению.

Речь идет об одежде, в которой жена Трампа появилась в ходе поездки в Африку. Об этом пишет The New York Times.

Перед журналистами в Кении супруга американского президента предстала в белой блузке, пробковом шлеме и высоких сапогах.

Американские СМИ не оценили образ Мелании и раскритиковали, сравнив ее с "европейским колонистом", прибывшим на африканские земли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мелания Трамп в рамках своего путешествия по Африке совершила официальный визит в Кению. Жена Трампа вышла из самолета в эффектном белом платье от Erdem. Этот же наряд Мелания надевала в июле 2017 года.