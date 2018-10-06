МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

Европейский колонист на африканских землях: Меланью Трамп высмеяли за неуместный наряд

1.3тЧитать материал на украинском

Первую леди США Меланию Трамп раскритиковали за неуместный наряд во время официального визита в Кению.

Речь идет об одежде, в которой жена Трампа появилась в ходе поездки в Африку. Об этом пишет The New York Times.

Новости
Как принцесса: Мелания Трамп покорила роскошным нарядом

Перед журналистами в Кении супруга американского президента предстала в белой блузке, пробковом шлеме и высоких сапогах.

Американские СМИ не оценили образ Мелании и раскритиковали, сравнив ее с "европейским колонистом", прибывшим на африканские земли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мелания Трамп в рамках своего путешествия по Африке совершила официальный визит в Кению. Жена Трампа вышла из самолета в эффектном белом платье от Erdem. Этот же наряд Мелания надевала в июле 2017 года.

Персона
Мелания Трамп (Melania Trump)
Место
Кения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги