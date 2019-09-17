Это все сплетни? Вокруг заболевшей Заворотнюк разгорелся громкий скандал

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за передачи, посвященной актрисе Анастасии Заворотнюк.

"Они не имеют права использовать имя „Андрей Разин“, потому что оно запатентовано в Роспатенте. Ну, а Борисов и „Первый канал“ пусть готовятся к судам", — написал он в своем Instagram.

Анастасия Заворотнюк и Андрей Разин clutch.ua

Он уточнил, что в телешоу могут "переворачивать и выдергивать из контекста" то, что он говорил о Заворотнюк. Разин заявил, что в программе обсуждают только сплетни, и призвал не смотреть ее.

"И не верьте никогда этой программе, потому что это самая ужасная и самая страшная программа в нашем государстве", — подчеркнул продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разин говорил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которую ввели в медикаментозную кому, могло ухудшиться из-за омоложения стволовыми клетками.

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