Это все сплетни? Вокруг заболевшей Заворотнюк разгорелся громкий скандал

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за передачи, посвященной актрисе Анастасии Заворотнюк.
"Они не имеют права использовать имя „Андрей Разин“, потому что оно запатентовано в Роспатенте. Ну, а Борисов и „Первый канал“ пусть готовятся к судам", — написал он в своем Instagram.
Анастасия Заворотнюк и Андрей Разин
clutch.ua
Он уточнил, что в телешоу могут "переворачивать и выдергивать из контекста" то, что он говорил о Заворотнюк. Разин заявил, что в программе обсуждают только сплетни, и призвал не смотреть ее.
"И не верьте никогда этой программе, потому что это самая ужасная и самая страшная программа в нашем государстве", — подчеркнул продюсер.
Хочу высказаться по программе "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым, которую вчера сняли на "Первом канале". Считал и считаю эту передачу помойкой. После того, когда они оскорбили Александра Васильевича Новикова и грязью облили меня, считаю их помойниками, которые собирают какие-то разговоры и слухи. Они могут переворачивать все мои слова и выдергивать их из контекста в отношении Анастасии Заворотнюк( а в отношении Аллы Довлатовой хочу сказать, что она - "сучка"). Одним словом, не смотрите эту программу, пока там такой ведущий и такая редакция. Вы можете представить, сколько гадости там будет сказано, но в отношении этих подонков я, конечно, подам в суд и буду с ними судиться, потому что они не имеют права использовать имя "Андрей Разин", потому что оно запатентовано в Роспатенте. И не верьте никогда этой программе, потому что это самая ужасная и самая страшная программа в нашем государстве. Ну, а Борисов и "Первый канал" пусть готовятся к судам.🤦♂️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разин говорил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которую ввели в медикаментозную кому, могло ухудшиться из-за омоложения стволовыми клетками.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!