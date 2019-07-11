"Это все мать": стала известна причина развода Брэдли Купера и Ирины Шейк

В сети появилась информация о том, что известный голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, с которой он воспитывает дочь, расстались из-за 78-летней матери Купера.

У Ирины Шейк возникли напряженные отношения с Глорией Купер, которая вместе с сыном живет в его доме в Лос-Анджелесе. Актеру пришлось выбирать между Шейк и мамой, в результате чего русская супермодель вместе с дочкой Леей уехали в Нью-Йорк, сообщает The Sun.

Брэдли Купер с Ириной Шейк и матерью

Существовали слухи, что Купер закрутил роман с певицей Леди Гагой во время съемок фильма "Звезда родилась". Однако эти разговоры так и остались догадками.

Брэдли Купер с Ириной Шейк и дочерью

Как сообщают СМИ, на протяжении четырех лет отношений пара жила вместе с матерью Купера. Со временем это стало вызывать напряжение. Усугубляла ситуацию и открытость женщины к общению с прессой. Якобы в один из дней Шейк поставила Куперу ультиматум — она или мать. Актер сделал выбор в пользу второй. Так Ирина и переехала с дочкой Леей в Нью-Йорк.

Брэдли Купер с Ириной Шейк

Брэдли Купер с Ириной Шейк

Брэдли Купер с Ириной Шейк

Как сообщал OBOZREVATEL, Леди Гага резко прокомментировала роман с Брэдли Купером

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