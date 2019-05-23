"Это случилось!" Появились первые видео с тайной свадьбы Потапа и Каменских

В сети появились первые видео, сделанные на долгожданной свадьбе шоумена Алексея Потапенко (Потап) с певицей Настей Каменских (NK)
Так, на фан-странице артистки в Instagram были опубликованы трогательные кадры. Настя и Потап обменялись кольцами, а затем поклонники смогли увидеть первый свадебный поцелуй.
Гости в это время не скупились на радостные возгласы.
Свадьба Потапа и Насти Каменских
Скриншот с видео
"Это случилось!" – подписаны торжественные кадры. "Давно пора!", "Какие же вы красивые!", "Будьте счастливы!" – прокомментировали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
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