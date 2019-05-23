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"Это случилось!" Появились первые видео с тайной свадьбы Потапа и Каменских

4.3тЧитать материал на украинском

В сети появились первые видео, сделанные на долгожданной свадьбе шоумена Алексея Потапенко (Потап) с певицей Настей Каменских (NK)

Так, на фан-странице артистки в Instagram были опубликованы трогательные кадры. Настя и Потап обменялись кольцами, а затем поклонники смогли увидеть первый свадебный поцелуй.

Гости в это время не скупились на радостные возгласы.

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Свадьба Потапа и Каменских: первые фото долгожданного праздника

Свадьба Потапа и Насти Каменских

Свадьба Потапа и Насти Каменских

Скриншот с видео

"Это случилось!" – подписаны торжественные кадры. "Давно пора!", "Какие же вы красивые!", "Будьте счастливы!" – прокомментировали пользователи.

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чини новость старпер жениться на потаскушке)))))пох вообще))))))когда Каменская опять разжиреет и постареет он найдет моложе и стройнее))))бабло есть и телки любят))))))
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