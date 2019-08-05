"Это по-настоящему круто!" Самородок из Украины восхитила сеть своей песней

В сети восхитились талантом украинской певицы и композитора Софии Жуковой, которая стала Лауреатом І премии в категории Вокалистки 14-16 лет. Также она получила специальную премию на фестивале "Черноморские Игры"-2019.

Видео ее песни "Неформатна" на YouTube получило массу восторженных отзывов.

"София, это по-настоящему круто!", "Были на "Черноморских играх"! Болели за тебя! Очень круто! Всей семье понравилась песня и голос!", "Аааа, это любовь!", "Очень круто!", — написали в комментариях к песне.

Отметим, что София уже дважды принимала участие в самом престижном детском фестивале "Черноморские Игры". В 2019 году она получила на конкурсе специальный приз, став одним из главных открытий фестиваля.

Кроме того, уже в сентябре София Жукова примет участие в фестивале "Червона рута", исполнив несколько новых песен из собственного репертуара, где может стать одним из главных фаворитов конкурса.

Также юная певица публикует в сети множество каверов на украинские и иностранные хиты.

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