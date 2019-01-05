''Это перебор!'' Волочкова опозорилась эротичным фото в шпагате

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, в очередной раз продемонстрировав свой шпагат.

Новое фото с отдыха было выложено в ее Instagram. "Вот решила померить этот диван своим шпагатом... Так диван или тахта слишком коротки! А ноги длинные", – написала она.

Пользователи не оценили ее хвастовства. "Это уже перебор!", "Вы больная?", "Что за маниакальная жажда раздвигать ноги?" – спрашивают они.

Анастасия Волочкова Instagram Анастасии Волочковой

Кроме того, волну негодования вызвали ошибки, которые Волочкова сделала в своем откровении.

"Вы написали , что мозгов нет? А у вас они есть ? Их настолько много, что позволяете себе допускать ошибки..." – упрекнули Волочкову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова в очередной раз подверглась критике из-за пляжного фото.