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''Это перебор!'' Волочкова опозорилась эротичным фото в шпагате

1.1тЧитать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, в очередной раз продемонстрировав свой шпагат.

Новое фото с отдыха было выложено в ее Instagram. "Вот решила померить этот диван своим шпагатом... Так диван или тахта слишком коротки! А ноги длинные", – написала она.

Пользователи не оценили ее хвастовства. "Это уже перебор!", "Вы больная?", "Что за маниакальная жажда раздвигать ноги?" – спрашивают они.

Новости
"Вы что в запое?" Волочкова разозлила сеть откровенным шпагатом

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Instagram Анастасии Волочковой

Кроме того, волну негодования вызвали ошибки, которые Волочкова сделала в своем откровении.

"Вы написали , что мозгов нет? А у вас они есть ? Их настолько много, что позволяете себе допускать ошибки..." – упрекнули Волочкову.

Мои золотые, как я всех вас люблю!🙏🏻 Не перестаю вас удивлять.. Вот решила померить этот диван своим шпагатом..Так диван или тахта слишком коротки! 🦔 А ноги-длинные. А что делать?😂🌴А вы знаете длину моего шпагата? А вы садитесь на поперечный? Ребята, я сейчас реально сдохну от смеха! 🤣 Хорошо, что вы хоть поняли, что мой не охранник🤣🤣🤣 Если бы громкость моего смеха можно было бы выложить с ним из Мальдив.., вы бы так поржали..🤣🤣🤣А я тут подзагорела..🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова в очередной раз подверглась критике из-за пляжного фото.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Опозорился ипанутый Обоз. Ему не привыкать.
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