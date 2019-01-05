''Это перебор!'' Волочкова опозорилась эротичным фото в шпагате

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, в очередной раз продемонстрировав свой шпагат.
Новое фото с отдыха было выложено в ее Instagram. "Вот решила померить этот диван своим шпагатом... Так диван или тахта слишком коротки! А ноги длинные", – написала она.
Пользователи не оценили ее хвастовства. "Это уже перебор!", "Вы больная?", "Что за маниакальная жажда раздвигать ноги?" – спрашивают они.
Анастасия Волочкова
Instagram Анастасии Волочковой
Кроме того, волну негодования вызвали ошибки, которые Волочкова сделала в своем откровении.
"Вы написали , что мозгов нет? А у вас они есть ? Их настолько много, что позволяете себе допускать ошибки..." – упрекнули Волочкову.
Мои золотые, как я всех вас люблю!🙏🏻 Не перестаю вас удивлять.. Вот решила померить этот диван своим шпагатом..Так диван или тахта слишком коротки! 🦔 А ноги-длинные. А что делать?😂🌴А вы знаете длину моего шпагата? А вы садитесь на поперечный? Ребята, я сейчас реально сдохну от смеха! 🤣 Хорошо, что вы хоть поняли, что мой не охранник🤣🤣🤣 Если бы громкость моего смеха можно было бы выложить с ним из Мальдив.., вы бы так поржали..🤣🤣🤣А я тут подзагорела..🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова в очередной раз подверглась критике из-за пляжного фото.