"Это невероятно!" Зианджа произвела фурор выступлением на "Голосі країни"

Участница вокального шоу "Голос країни" Зианджа, которая ранее была известна в Украине как певец Борис Апрель, восхитила судей и зрителей своим пением.

В восьмом выпуске проекта, который прошел в воскресенье, 18 марта, Зианджа вместе с Алексеем Бакланом исполнила песню "Summertime Sadness" Ланы Дель Рей. В "вокальном нокауте" победила певица, однако Алексея решила спасти Тина Кароль, взяв его в свою команду вместо другой участницы - Марины Киладзе.

Наставник Зианджи Потап назвал певицу "другой, из другой планеты". "Это было лучшее исполнение, за все время, которое я слышал эту песню", - сказал репер.

Другие члены жури также не скрывали своего восхищения. "Это самый популярный будет ролик в YouTube. Это было потрясающе, это было невероятно!" - прокомментировала выступление Тина Кароль. К тому же, популярная певица успела сделать комплимент внешности участницы шоу. "Я как девушка тебе скажу - мне очень приятно смотреть на твои ноги", - созналась Тина.

Исполнение Зианджи высоко оценили и зрители.

"Это тот случай, когда кавер лучше оригинала в сотни раз", "Зианджа прям растопила меня", "лучшая", "за смелость надо отдать должное", - комментируют интернет-пользователи видео выступления на YouTube-канале проекта.

При этом некоторым зрителям не пришлось по душе выступление подопечной Потапа.

"Зиандже разве что мультики озвучивать", "у Зи голос великолепный, но в этом выступлении было реально плохо", - пишут пользователи.

Как писал "Обозреватель", ранее Зианджа призналась, что в новом теле ей приходится соблюдать жесткие ограничения.