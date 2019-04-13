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"Это дьявол!" Пугачева рассказала о пьянстве Киркорова

3.2тЧитать материал на украинском

Российская певица Алла Пугачева заявила, что ее бывшему мужу Филиппу Киркорову категорически нельзя пить, поскольку тогда он превращается в "дьявола".

По словам Пугачевой, за свою жизнь она видела артиста пьяным три раза, передает "КП".

"Это катастрофа. Это рушится все. Это что-то, такое действо идет, крупномасштабное. Выкидываются какие-то деньги, набиваются морды. Понимаете, это что-то страшное. Из этого положительного мальчугана вылезает какой-то дьявол", — заявила Пугачева.

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Киркоров и Пугачева

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева рассказала о разводе с Киркоровым и объяснила, почему ушла к Галкину.

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Персоны
Алла ПугачеваФилипп Киркоров
Место
Россия
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