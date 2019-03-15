"Это было больно": всплыла жуткая правда об участнице шоу "Холостяк-9"

Главный герой самого романтического шоу "Холостяк-9" на телеканале СТБ Никита Добрынин узнал жуткую правду об участнице Каролине на индивидуальном свидании.
Во втором выпуске проекта девушка призналась, что подвергалась домашнему насилию. OBOZREVATEL расскажет, как все было.
Никита пригласил Каролину в Египет на ее день рождения, сделав таким образом ей подарок. Он традиционно встретил девушку с цветами в аэропорту. Как оказалось, она потеряла в дороге багаж. В номере Холостяк оставил участнице записку с подарком, которым оказалась туника для вечера.
Добрынин также подарил Каролине массаж и спа. При чем во время процедуры он договорился со специалистами, чтобы они ушли, и сам принялся за дело.
"Мне было приятно делать ей массаж. Я кайфовал. У нее красивая фигура", – признался Никита.
Позже они отмечали с шампанским ее день рождения и она призналась, что предыдущие отношения были ужасными.
"Я встретила парня на вечеринке. У нас сразу возникла связь. Буквально через две недели мы съехались и жили вместе. Начала я его узнавать, начала вырисовываться не очень хорошая картинка. Он говорил, что я не такая, ничего не умею, я никто. Он старался загнать меня в комплексы. Я начала кардинально переделывать внешность. Уколола губы, нос, прошила лоб нитями и по мелочи: скулы зубы", – рассказала Каролина.
По ее словам, отношения закончились тем, что мужчина приревновал девушку к какому-то парню и потребовал личную переписку. В итоге он прочитал ее сообщения подруге, в которых она жаловалась на отношения.
"Этой ночью он меня просто побил. Я летала по всей квартире. У меня были ссадина, пальцы на шее, разодранный бок и синяки по телу. Это было больно. Я это пережила, но когда рассказываю, вспоминаю и погружаюсь в эту ситуацию…" – призналась она со слезами на глазах.
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Никита с ужасом отреагировал на такую правду. Он заявил, что такой человек не является мужчиной. Он – преступник. Как выяснилось, Каролина терпела побои и прощала их из-за плохой привычки – давать людям второй шанс.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
Не обошлось и без происшествий. Девушки чуть не разбились в машине, когда ехали на встречу, потому что на дорогу выбежало животное.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во время первой вечеринки девушки ссорились, цеплялись друг до друга. Не обошлось и без неприятных инцидентов.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Холостяк нарушил правила, подарив участнице телефон. Все подробности второго выпуска.
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