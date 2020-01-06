"Если люблю, то навсегда": Фреймут опубликовала соблазнительные снимки и призналась Притуле в чувствах

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в пиджаке на голое тело поделилась ответами на недавние вопросы своих поклонников, где в одном из них призналась в чувствах своему бывшему партнеру по съемочной площадке Сергею Притуле.

Фотографии звезда опубликовала в Instagram, где на вопрос поклонника: "Скучаешь по Притуле", женщина ответила: "Скучаю, потому что если люблю, то навсегда".

nstagram.com/freimutolia/

Вместе с картинками-ответами, телеведущая также опубликовала соблазнительную фотосессию в черно-белых тонах. Фреймут позировала в брючном костюме, а также в пиджаке на голое тело. На другом она была одета в светлую шелковую майку с пуговицами и на тонких бретелях.

Фоловеры высоко оценили фото Фреймут называя красивой, изящной и безупречной: "Обаятельная и умная! Обожаю!", "Невероятная женщина", "Идеал красоты", "Очень удачная фотосессия! Вы сложная и интересная личность", "Такая изящная красота. И грусть в глазах", – пишут поклонники.

nstagram.com/freimutolia/ скрин

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, начальник департамента Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МОЗ Украины Артем Осипян удивил сеть своим рассказом о том, как посетил шоу Ольги Фреймут на телеканале "Интер".

Так, он отметил, что во время съемки шоу его обвинили в наркомании, а также обвинил ведущую в провокациях и манипуляциях.

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