"Если люблю, то навсегда": Фреймут опубликовала соблазнительные снимки и призналась Притуле в чувствах

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в пиджаке на голое тело поделилась ответами на недавние вопросы своих поклонников, где в одном из них призналась в чувствах своему бывшему партнеру по съемочной площадке Сергею Притуле.
Фотографии звезда опубликовала в Instagram, где на вопрос поклонника: "Скучаешь по Притуле", женщина ответила: "Скучаю, потому что если люблю, то навсегда".
nstagram.com/freimutolia/
Вместе с картинками-ответами, телеведущая также опубликовала соблазнительную фотосессию в черно-белых тонах. Фреймут позировала в брючном костюме, а также в пиджаке на голое тело. На другом она была одета в светлую шелковую майку с пуговицами и на тонких бретелях.
Спрашивали ли вы, отвечала я, фотографировала @ianatokarchuk 🌷 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀✉️ Что вызывает у вас улыбку? Моя семья. На Новый год подарила мужу книгу, над которой работала 2 года. Она ограниченного издания, где собраны фразы моих детей с момента, как они начали разговаривать. Это и вызывает улыбку. ✉️Що вам помогло в достижении того, кем вы являетесь? Важно не предавать никого. Ни себя, никогда и ни при каких обстоятельствах; тогда останешься собой и не будет стыдно смотреть каждое утро на себя в зеркало. ✉️Як легко научиться говорить людям "нет", когда это нужно? Как правило, всегда соглашаются проститутки, поэтому говорить "нет" - это признак хорошего тона, я вам этого желаю. ✉️Буде новый сезон "От пацанки к леди"? Будет, конечно будет. Хороший проект, но без меня, потому что в компании моего мужа ... жена и муж вместе работать не могут. ✉️Каких правил вы придерживаетесь в питании. Очень хорошо выглядите! Хитрец вы, девушки. Почему-то об безупречную фигуру спрашивают те, кто сами имеют непревзойденный вид. Но мое правило - все делать мало, мало есть, мало спать, мало пить (я про просекко). ✉️Де можно купить такие кроссовки? Стиль жизни требует бегать за детьми, поэтому я каблуки сменила на хорошие кроссовки. Спасибо за то, что заметили! Недаром инвестировала в них деньги, вот эти, например, приобрела в бутике Celine. ✉️Ответьте тезисно пожалуйста для меня леди -это ... Для меня быть леди - это иметь хорошее образование, не обязательно быть богачкой, но обязательно опрятной. Иметь хороший вкус и заботиться о том, чтобы людям вокруг тебя было хорошо. ✉️Как вы думаете какой вы будете бабушкой для своих внуков !? спасибо Мне бы очень хотелось быть бабой Олей, у которой есть дед Володя, живущих между двумя странами: Украиной и Англией. А в Англии ищите меня где-то в Челси, там я буду нянчить своих внуков. У меня их будет 20. ✉️Що стало толчком к написанию первых книг? Книги пишут, чтобы сэкономить на психологах. Это истории о боли, разочарования, любовь. Моя первая книга "Где ест и с кем спит Фреймут" была о красивых пережитые отношения. ⠀ Продолжение 👉🏻
Фоловеры высоко оценили фото Фреймут называя красивой, изящной и безупречной: "Обаятельная и умная! Обожаю!", "Невероятная женщина", "Идеал красоты", "Очень удачная фотосессия! Вы сложная и интересная личность", "Такая изящная красота. И грусть в глазах", – пишут поклонники.
nstagram.com/freimutolia/
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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, начальник департамента Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МОЗ Украины Артем Осипян удивил сеть своим рассказом о том, как посетил шоу Ольги Фреймут на телеканале "Интер".
Так, он отметил, что во время съемки шоу его обвинили в наркомании, а также обвинил ведущую в провокациях и манипуляциях.
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