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"Если бы только": вскрылись важнейшие нюансы в гибели принцессы Дианы

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Гибель принцессы Дианы в аварии в 1997 году стала классическим примером того, как стечение обстоятельств решило неблагоприятный их исход.

Эта фраза является лейтмотивом рассказа об этом трагическом ДТП судмедэкперта Ричарда Шеперда. Воспоминания были включены в его новую книгу "Неестественные причины. Записки судмедэксперта", пишет "Лента.ру".

"Ранним утром в тот день Диана, принцесса Уэльская, и Доди аль-Файед погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в парижском туннеле — он на месте происшествия, а она в больнице после проведенной операции. Их тела были доставлены на авиабазу Нортхолт в тот же день, и на тот момент коронер Западного Лондона Джон Бертон, который оказался также коронером королевского двора, взял их под свою ответственность", – пишет он.

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Принцесса Диана

Принцесса Диана

По его словам, они не узнали Диану, которая, как сообщалось, разговаривала. Тревор Рис-Джонс (телохранитель), получивший двойной удар, показался медикам куда более серьезно раненным.

"После этого Диану извлекли из машины и в срочном порядке забрали в больницу. Никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости", – пояснил Шеперд.

По его словам, тут как раз и сработал этот нюанс: "если бы только".

Доди аль-Файед и принцесса Диана

Доди аль-Файед и принцесса Диана

"Если бы только она ударилась о сиденье немного под другим углом. Если бы только она полетела вперед со скоростью на 10 км/ч меньше. Если бы только ее сразу же положили в скорую. Самое же большое "если бы только" в данном случае находилось под собственным контролем Дианы. Если бы только она пристегнула ремень безопасности. Будь она пристегнута, она бы, наверное, появилась на публике два дня спустя с кровоподтеком под глазом, возможно, слегка запыхавшаяся из-за поломанных ребер, а также с подвязанной сломанной рукой", – говорится в книге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ подметили, что герцогиня Меган Маркл копирует стиль принцессы Дианы.

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Персона
принцесса Диана
Место
Великобритания
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацистов бандер это больше интересует, чем сожжение людей в Одессе.
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