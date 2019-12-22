"Если бы было право выбора": Брежнева показала в сети своих сестер-близняшек

Украинская певица Вера Брежнева показала своих сестер-близняшек, которым в воскресенье, 22 декабря, исполнилось 35 лет.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует с сестрами и мамой. Стоит отметить, что все они очень похожи.

"Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная", – трогательно написала певица.

Вера Брежнева с сестрами Instagram Веры Брежневой

Брежнева также сообщила, что сестры-близняшки появились на свет "в день зимнего солнцестояния вместо одного крупного мальчика", чему она очень рада. Сейчас уже их дети собираются вместе, играют, болтают и поддерживают друг друга.

Вера Брежнева с сестрами и мамой Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева с сестрами и мамой Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева с сестрами и мамой Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева с сестрами и мамой Instagram Веры Брежневой

Пост певицы вызвал ажиотаж. Пользователи засыпали ее комментариями, восхищаясь красотой сестер.

Скриншот Instagram Веры Брежневой

Скриншот Instagram Веры Брежневой

Скриншот Instagram Веры Брежневой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева посетила ежегодную музыкальную премию "Золотой Граммофон" Москве в экстравагантном наряде. На мероприятии она появилась в длинном белом платье с огромной розой.

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