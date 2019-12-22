"Если бы было право выбора": Брежнева показала в сети своих сестер-близняшек

Украинская певица Вера Брежнева показала своих сестер-близняшек, которым в воскресенье, 22 декабря, исполнилось 35 лет.
Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует с сестрами и мамой. Стоит отметить, что все они очень похожи.
"Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная", – трогательно написала певица.
Вера Брежнева с сестрами
Instagram Веры Брежневой
Брежнева также сообщила, что сестры-близняшки появились на свет "в день зимнего солнцестояния вместо одного крупного мальчика", чему она очень рада. Сейчас уже их дети собираются вместе, играют, болтают и поддерживают друг друга.
Вера Брежнева с сестрами и мамой
Instagram Веры Брежневой
Вера Брежнева с сестрами и мамой
Instagram Веры Брежневой
Вера Брежнева с сестрами и мамой
Instagram Веры Брежневой
Вера Брежнева с сестрами и мамой
Instagram Веры Брежневой
Пост певицы вызвал ажиотаж. Пользователи засыпали ее комментариями, восхищаясь красотой сестер.
Скриншот
Instagram Веры Брежневой
Скриншот
Instagram Веры Брежневой
Скриншот
Instagram Веры Брежневой
Если бы у нас было право выбора на небесах , в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива , что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) ( вместо одного крупного мальчика ) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник 🥳 и самое главное, чего я нам желаю - собираться вместе почаще. ❤️ @galushkat @monika_rag Отмечайте своих сестёр/братьев , если у вас тоже тёплые отношения. 🤗
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева посетила ежегодную музыкальную премию "Золотой Граммофон" Москве в экстравагантном наряде. На мероприятии она появилась в длинном белом платье с огромной розой.
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