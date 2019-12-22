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22 декабря • обновлено в 20:15
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"Если бы было право выбора": Брежнева показала в сети своих сестер-близняшек

1.3т
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Украинская певица Вера Брежнева показала своих сестер-близняшек, которым в воскресенье, 22 декабря, исполнилось 35 лет.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует с сестрами и мамой. Стоит отметить, что все они очень похожи.

"Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная", – трогательно написала певица.

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Вера Брежнева с сестрами

Вера Брежнева с сестрами

Instagram Веры Брежневой

Брежнева также сообщила, что сестры-близняшки появились на свет "в день зимнего солнцестояния вместо одного крупного мальчика", чему она очень рада. Сейчас уже их дети собираются вместе, играют, болтают и поддерживают друг друга.

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Instagram Веры Брежневой

Пост певицы вызвал ажиотаж. Пользователи засыпали ее комментариями, восхищаясь красотой сестер.

Скриншот

Скриншот

Instagram Веры Брежневой

Скриншот

Скриншот

Instagram Веры Брежневой

Скриншот

Скриншот

Instagram Веры Брежневой

Если бы у нас было право выбора на небесах , в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива , что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) ( вместо одного крупного мальчика ) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник 🥳 и самое главное, чего я нам желаю - собираться вместе почаще. ❤️ @galushkat @monika_rag Отмечайте своих сестёр/братьев , если у вас тоже тёплые отношения. 🤗

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева посетила ежегодную музыкальную премию "Золотой Граммофон" Москве в экстравагантном наряде. На мероприятии она появилась в длинном белом платье с огромной розой.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Вера Брежнева
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