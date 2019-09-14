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14 сентября • обновлено в 20:12
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Еще раз 10? Вскрылся скандальный факт о венчании Собчак с Богомоловым

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Российская телеведущая Ксения Собчак и ее новоиспеченный муж режиссер Константин Богомолов обвенчались в храме, где венчался Александр Пушкин. Разрешение на это таинство давал сам патриарх Кирилл, так как этот брак повторный.

Как пишет Telegram-канал "Шулика", венчал их секретарь патриарха протопресвитер Владимир Диваков.

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Свадьба Собчак и Богомолова

Свадьба Собчак и Богомолова

"За хорошие бюджеты их и после развода еще раз десять могут повенчать. И такие истории уже были – например, Пугачеву с Киркоровым венчали аж в Иерусалиме. Они уже реально стало фактически продавать индульгенции", - обратили внимания авторы канала на скандальный нюанс.

Все подробности о свадьбе Собчак и Богомолова читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия
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