Еще раз 10? Вскрылся скандальный факт о венчании Собчак с Богомоловым

Российская телеведущая Ксения Собчак и ее новоиспеченный муж режиссер Константин Богомолов обвенчались в храме, где венчался Александр Пушкин. Разрешение на это таинство давал сам патриарх Кирилл, так как этот брак повторный.

Как пишет Telegram-канал "Шулика", венчал их секретарь патриарха протопресвитер Владимир Диваков.

Свадьба Собчак и Богомолова

"За хорошие бюджеты их и после развода еще раз десять могут повенчать. И такие истории уже были – например, Пугачеву с Киркоровым венчали аж в Иерусалиме. Они уже реально стало фактически продавать индульгенции", - обратили внимания авторы канала на скандальный нюанс.

Все подробности о свадьбе Собчак и Богомолова читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Также узнайте историю любви Собчак и Богомолова. Отметим, что их познакомил бывший муж телеведущей Максим Виторган.

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