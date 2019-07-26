"Еще бы 14-летнюю взял!" Меладзе разгромили за молодую "любовницу" в клипе

Российский певец Валерий Меладзе попал под шквал критики из-за нового клипа на песню "Чего ты хочешь от меня".

Премьера состоялась 24 июля, поклонники были разочарованы содержанием и наличием уж слишком молодой по сравнению с артистом девушки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

По сюжету, Меладзе везет героиню в кузове пикапа со связанными руками. Конечным пунктом назначения является конюшня, где он освобождает девушку, которая тем временем крадет у него ключи. После этого она ездит вокруг певца кругами, как необузданная лошадь на привязи (прямое сравнение в клипе).

Меладзе тащит девушку в конюшню Скриншот

Далее следует не совсем связанные по смыслу кадры. Героиня выпускает лошадей, поджигает сеновал, они ходят вокруг костра, какая-то борьба. В конце Меладзе сидит на стуле, героиня напротив него держит ружье, а он достает пистолет.

У пользователей возникло много вопросов по поводу нового клипа певца. Многие посоветовали ему больше не снимать слишком молодых девушек, так как это выглядит странно. Также поклонники не поняли смысла ролика.

Девушка стащила у Меладзе ключи скриншот

"В этом клипе непонятно, чего Валера хочет от этой девушки", "Впечатление, что папа наказывает дочку", "Валера, снимай в своих клипах более взрослых женщин", "Песня хорошая, но почему нельзя найти модель хотя бы 30+, неужели таких нет", "Почему девушка такая молодая?! В любовь поверить сложно, надо было вообще лет 15-ти девочку взять", "Такое ощущение, если связывать слова с клипом, то: как будто мужчина развлекся с молодой девушкой, и она теперь надеется на что-то большее, а он не понимает, чего она от него хочет", "Пипец, дедушка + внучка = клип Меладзе", – написали в комментариях.

Разборки возле костра скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Меладзе в день своего рождения внезапно заговорил о "дружбе" и "родстве" России с Грузией.

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